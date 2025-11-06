Noche de los Museos GRATIS en Bogotá 7 de noviembre 2025: Programación completa y listado

Bogotá D. C.

Este viernes, 7 de noviembre, se celebrará la sexta edición de la Noche de los Museos en Bogotá.

Más de 60 espacios culturales de la capital abrirán sus puertas de forma gratuita en la franja nocturna para un evento que, en sus cinco versiones anteriores, convocó a más de 150 mil asistentes.

En esta ocasión se llevarán a cabo más de 200 actividades, entre ellas: recorridos, exposiciones, talleres, conversatorios, actividades educativas, intervenciones teatrales, musicales, de danza y más.

La Mesa Temática de Museos de Bogotá, una iniciativa que hace parte del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, de la mano de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, organiza esta propuesta que busca impulsar la oferta cultural de la ciudad a través de la reapropiación del espacio público por parte de la ciudadanía.

Maloka, Museo Nacional, Museo del Oro y más: actividades destacadas

Para esta edición del evento, Maloka, Museo Interactivo y Centro de Ciencias, se suma a la Noche de Museos. El ingreso es gratuito con inscripción previa. Entre las actividades que ofrece este espacio se encuentran: proyecciones en cine domo y cine digital, recorridos por ecosistemas colombianos, laboratorios y experiencias interactivas.

Así mismo, otros espacios icónicos como el Museo Nacional abre sus puertas para realizar activaciones musicales, de artes escénicas y de danza, además de presentaciones itinerantes del Museo Vivo del Maíz Nativo, al Museo Nacional Chavin de Perú y al Museo Nacional de Ecuador.

El Museo del Oro, la Casa de Moneda, la Casa del Florero y la Quinta de Bolívar son otros de estos espacios icónicos de la cultura bogotana que se unen al evento.

El Museo de Bogotá será el espacio del centro que cerrará más tarde, a las 11:00 p. m. Allí habrán actividades teatrales, de cuentería, música, danza y más.

Noche de Museos en Bogotá 2025: ¿Qué museos abren sus puertas?

La oferta de actividades culturales que se llevarán a cabo durante la Noche de Museos 2025 en Bogotá se concentran, especialmente en el centro de la ciudad, con la participación de una treintena de estos espacios.

ZONA CENTRO

Siguiendo su horario de cierre, estos museos son:

Museo del Ser Humano: Calle 23A # 18 – 90, 4:00 p. m. – 6:00 p. m.

Calle 23A # 18 – 90, 4:00 p. m. – 6:00 p. m. Fundación Escuela de Barbería Clásica Gabriel Hernán Baquero: Carrera 8 # 1F – 41, 10:00 a. m. – 7:30 p. m.

Carrera 8 # 1F – 41, 10:00 a. m. – 7:30 p. m. Claustro de San Agustín: Carrera 8 # 7 – 21, cierre 8:00 p. m.

Carrera 8 # 7 – 21, cierre 8:00 p. m. Museo Casa de Moneda: Calle 11 # 4 – 93, cierre 8:00 p. m.

Calle 11 # 4 – 93, cierre 8:00 p. m. Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria: Carrera 7 # 6B – 30, cierre 8:00 p. m.

Carrera 7 # 6B – 30, cierre 8:00 p. m. Museo de Trajes de la Universidad de América: Calle 10 # 6 – 62, cierre 8:00 p. m.

Calle 10 # 6 – 62, cierre 8:00 p. m. Museo Colonial: Carrera 6 # 9 – 77, cierre 8:00 p. m.

Carrera 6 # 9 – 77, cierre 8:00 p. m. Museo Santa Clara: Carrera 8 # 8 – 91, 4:00 p. m - 8:00 p. m.

Carrera 8 # 8 – 91, 4:00 p. m - 8:00 p. m. Museo Nacional de Colombia: Cra 7 # 28 – 66, cierre 9:00 p. m.

Cra 7 # 28 – 66, cierre 9:00 p. m. Casa Museo Gaitán - Antigua Clínica Central: Calle 12B # 4 – 31, cierre: 9:00 p. m.

Calle 12B # 4 – 31, cierre: 9:00 p. m. Museo de Artes Visuales: Carrera 4 # 22 – 40, cierre 9:00 p. m.

Carrera 4 # 22 – 40, cierre 9:00 p. m. Museo de la Independencia Casa del Florero: Carrera 7 # 11 – 28, cierre 9:00 p. m.

Carrera 7 # 11 – 28, cierre 9:00 p. m. Casa Museo Quinta de Bolívar: Calle 21 # 4A – 30 Este, cierre 9:00 p. m.

Calle 21 # 4A – 30 Este, cierre 9:00 p. m. Museo Cementerio Alemán: Calle 26 # 19B – 75, 5:00 p. m.-9:00 p. m.

Calle 26 # 19B – 75, 5:00 p. m.-9:00 p. m. Casa Museo Caldas: Carrera 8 No. 6C – 73, 9:00 a.m -9:00 p. m.

Carrera 8 No. 6C – 73, 9:00 a.m -9:00 p. m. MUTIBO – Museo de Títeres de Bogotá: Calle 21 nº 4a-30 este Casa quinta Museo de Bolívar, 5:00 a. m.– 9:00 p. m.

Calle 21 nº 4a-30 este Casa quinta Museo de Bolívar, 5:00 a. m.– 9:00 p. m. Museo de La Salle: Carrera 2 # 10 – 70, 9:00 a. m. – 9:00 p. m.

Carrera 2 # 10 – 70, 9:00 a. m. – 9:00 p. m. Museo y Archivo Histórico - Universidad Externado de Colombia: Calle 12 # 1 – 17 Este. Edificio A, quinto piso, 9:00 a. m. – 9:00 p. m.

Calle 12 # 1 – 17 Este. Edificio A, quinto piso, 9:00 a. m. – 9:00 p. m. Lux non occidat – Museo y Archivo Histórico: Calle 12 No. 1 – 17 Este. Edificio A, quinto piso, 9:00 a. m. – 9:00 p. m.

Calle 12 No. 1 – 17 Este. Edificio A, quinto piso, 9:00 a. m. – 9:00 p. m. Museo Arqueológico MUSA: Carrera 6 # 7 – 43, 8:30 a. m. – 9:00 p. m.

Carrera 6 # 7 – 43, 8:30 a. m. – 9:00 p. m. Museo Fuerzas Militares – Candelaria: Calle 10 # 4 – 92, 5:00 p m. – 9:00 p. m.

Calle 10 # 4 – 92, 5:00 p m. – 9:00 p. m. Instituto Caro y Cuervo: Calle 10 # 4 – 69, 9:00 a. m. – 9:00 p. m.

Calle 10 # 4 – 69, 9:00 a. m. – 9:00 p. m. Museo del Oro del Banco de la República: Carrera 6 # 15 – 88, cierre 9:30 p. m. (Último ingreso 9:00 p. m.)

Carrera 6 # 15 – 88, cierre 9:30 p. m. (Último ingreso 9:00 p. m.) Museo de Arte Miguel Urrutia - MAMU: Calle 11 # 4 – 21, cierre 9:30 p. m.

Calle 11 # 4 – 21, cierre 9:30 p. m. Museo del Mar: Carrera 4 # 22 – 63, 5:00 p m. – 10:00 p. m.

Carrera 4 # 22 – 63, 5:00 p m. – 10:00 p. m. Museo de la Policía: Calle 9 # 9 – 27, 2:00 p. m.– 10:00 p. m.

Calle 9 # 9 – 27, 2:00 p. m.– 10:00 p. m. Museo Masónico Colombiano: Carrera 5 # 17 – 79, 5:00 p. m. – 10:00 p. m.

Carrera 5 # 17 – 79, 5:00 p. m. – 10:00 p. m. Museo de la Universidad del Rosario: Calle 12 C # 6 – 25, 5:00 p. m. – 10:45 p. m.

Calle 12 C # 6 – 25, 5:00 p. m. – 10:45 p. m. Museo de Bogotá: Calle 10 # 3 – 61, 6:00 p. m. – 11:00 p. m.

ZONA SUR

Museo del Vidrio de Bogotá: Carrera 1A # 6C – 75 Sur, 3:00 p. m. – 8:00 p. m.

Carrera 1A # 6C – 75 Sur, 3:00 p. m. – 8:00 p. m. Museo de los Chircales y del Ladrillo: Carrera 12 Bis # 49A 46 Sur, 2:00 p. m. – 9:00 p. m.

Carrera 12 Bis # 49A 46 Sur, 2:00 p. m. – 9:00 p. m. Museo de la Ciudad Autoconstruida: Calle 71H Sur # 27 – 79 Ciudad Bolívar, 5:00 p. m. – 9:00 p. m.

Calle 71H Sur # 27 – 79 Ciudad Bolívar, 5:00 p. m. – 9:00 p. m. Museo de los Años 40 y la Ciudad: Carrera 24G N° 20-60 Sur Barrio Restrepo, 6:00 p. m.– 11:00 p. m.

Carrera 24G N° 20-60 Sur Barrio Restrepo, 6:00 p. m.– 11:00 p. m. Museo Hena Rodríguez y el Movimiento Bachué: Carrera 24G N° 20-60 Sur Barrio Restrepo Occidental, 5:30 p. m. – 11:00 p. m.

Carrera 24G N° 20-60 Sur Barrio Restrepo Occidental, 5:30 p. m. – 11:00 p. m. Museo Gilwell Scout de Colombia: Carrera 24G # 20 – 60 Sur Barrio Restrepo Occidental, 2:00 p. m. – 11:00 p. m.

Carrera 24G # 20 – 60 Sur Barrio Restrepo Occidental, 2:00 p. m. – 11:00 p. m. Museo del Cuero y los Oficios – Fundación Museos: Carrera 24G # 20-60 Sur | Barrio Restrepo, 6:00 p. m. – 11:00 p. m.

Carrera 24G # 20-60 Sur | Barrio Restrepo, 6:00 p. m. – 11:00 p. m. Museo de Medicina Tradicional Colombiana y Hospital San Juan de Dios: Carrera 24G N° 20-60 Sur Barrio Restrepo Occidental, 5:30 p. m. – 11:00 p. m.

Carrera 24G N° 20-60 Sur Barrio Restrepo Occidental, 5:30 p. m. – 11:00 p. m. Casa Museo In Situ Mnemosine​: Calle 46B Sur N° 81C – 54 Barrio Gran Britalia Kennedy, 2:00 p. m. – 11:00 p. m.

ZONA NORTE

Blblioteca Museo Casa Lleras: Calle 70A # 7 – 35, 4:00 p.m. – 8:00 p. m.

Calle 70A # 7 – 35, 4:00 p.m. – 8:00 p. m. Museo de Historia Natural Universidad Pedagógica Nacional: Calle 72 # 11 – 86, 4:00 p. m. – 8:30 p. m.

Calle 72 # 11 – 86, 4:00 p. m. – 8:30 p. m. Museo de Ciencias de la Universidad El Bosque: Avenida Carrera 9 # 131A – 02, 3:00 p.m. – 9:00 p. m.

Avenida Carrera 9 # 131A – 02, 3:00 p.m. – 9:00 p. m. Museo Sí Sí Colombia: Cra 11A # 113 – 09, 6:00 p. m. – 9:00 p. m.

Cra 11A # 113 – 09, 6:00 p. m. – 9:00 p. m. Casa Museo Rafael Escalona: Cra 11A # 113 – 09, 4:00 p. m.– 9:00 p. m.

Cra 11A # 113 – 09, 4:00 p. m.– 9:00 p. m. Museo del Tequila: Carrera 13A # 86A – 18, 4:00 p.m. – 11:00 p. m.

ZONA OCCIDENTE: