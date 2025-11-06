Medellín

Medellín será la capital del sector eléctrico latinoamericano: llega la 11.ª Feria FISE

Más de 450 empresas de 30 países y 13.000 visitantes se reunirán en Plaza Mayor para impulsar la transición energética.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images(Thot)

Maria José Rueda Bohórquez

Medellín, Antioquia

Del 11 al 13 de noviembre, Medellín volverá a convertirse en el epicentro del sector energético de la región con la llegada de la 11ª Feria Internacional del Sector Eléctrico (FISE), que reunirá a más de 450 empresas de 30 países en Plaza Mayor. El evento espera recibir a 13.000 visitantes nacionales e internacionales y consolidarse como la plataforma más importante para la innovación y los negocios en la industria eléctrica latinoamericana.

Una feria con sello internacional

FISE 2025, liderada por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y CIDET, con el Cluster Energía Sostenible como aliado estratégico, presentará un panorama global del sector. Empresas provenientes de países como Brasil, Turquía, España, China, Estados Unidos y México participarán en esta edición, donde se mostrarán los últimos avances en transición energética, movilidad eléctrica, almacenamiento de energía y digitalización de redes.

El evento contará con dos ruedas de negocios: una nacional, que conectará a más de 110 compradores locales, y otra internacional, organizada junto a ProColombia, que reunirá a más de 60 compradores de América Latina interesados en soluciones eléctricas y energías sostenibles.

Innovación y sostenibilidad como ejes

La feria también premiará el talento y la creatividad con la cuarta edición del Premio FISE a la Innovación, que reconocerá los proyectos más destacados en sostenibilidad y tecnología. Además, FISE ofrecerá charlas técnicas, ágoras del conocimiento, competencias profesionales como FISE Metering Skills y espacios colaborativos en el Pabellón Verde y el Centro de Convenciones.

En un contexto de aumento en la demanda eléctrica regional, los organizadores subrayan la necesidad de fortalecer la infraestructura de generación y transmisión y promover políticas estables que den confianza a los inversionistas. En este sentido, el almacenamiento de energía se proyecta como una de las herramientas clave para mantener la seguridad del sistema y la eficiencia en el suministro.

Bienestar y compromiso social

Más allá de los negocios, FISE 2025 también integrará iniciativas sociales y ambientales. En alianza con C-Neutral, compensará su huella de carbono, y a través del programa “Cervezas con Huellitas”, apoyará a la Fundación Göra en procesos de adopción responsable de perros rescatados. La feria busca así combinar sostenibilidad, empatía y bienestar dentro del ecosistema energético.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad