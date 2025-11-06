“Los criminales buscan formas de comunicarse; nosotros debemos replantear inteligencia”: MinDefensa

Colombia

En declaraciones a Caracol Radio el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a la reciente difusión de audios vinculados al llamado “Clan del Golfo” donde queda claro que su nueva forma de comunicarse es por medio de audios enviados por correos humanos y detalló las medidas que, según él, está adoptando el Gobierno para contrarrestar los cambios en los modos de comunicación de grupos criminales.

“Los criminales siempre estarán buscando formas de comunicarse entre ellos y evitando que la fuerza pública pueda interceptar esas comunicaciones”, afirmó el ministro Sánchez en la entrevista.

El jefe de la cartera de Defensa dijo que esa realidad obliga a “replantear las estrategias de búsqueda de información e inteligencia”, y advirtió que la interceptación del espectro electromagnético no puede ser la única herramienta empleada.

El ministro explicó que, ante esa adaptación de los delincuentes, el Estado está fortaleciendo otras capacidades, entre las que destacó la inteligencia humana: “La base fundamental siempre de una operación exitosa será la inteligencia y la clave de ello será la información”.

Asimismo, recalcó, una vez más, el apoyo a las políticas de recompensas como mecanismo para “ir directamente a afectar la amenaza”.

Sobre los recientes operativos y capturas, el ministro aseguró que las detenciones “han permitido descifrar cómo actúan estos criminales y nos ha permitido desarrollar acciones contundentes contra objetivos”. En ese sentido, negó que los nuevos modos de comunicación hayan detenido la acción de las autoridades: “Es cuestión de tiempo, pero van a caer muy pronto”, aseguró.

El ministro interpretó entonces esos audios como un recordatorio de la necesidad de diversificar las fuentes de inteligencia y de profundizar la cooperación con la ciudadanía a través de incentivos como las recompensas.

Reacciones y expectativas

Analistas consultados señalan que la adaptación tecnológica de grupos ilegales es un desafío constante para las fuerzas de seguridad y obliga a integrar capacidades digitales con trabajo de campo y redes de inteligencia humana.