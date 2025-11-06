Lista licitación para construcción de 158 viviendas para habitantes del Hato de la Virgen en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Marcos Mateus Saavedra, secretario de Infraestructura de Ibagué, confirmó la adjudicación del proceso de licitación que permitirá la construcción de 158 viviendas para igual número de familias que por años vivieron en el sector de Hato de la Virgen en la Comuna 8 de la ciudad.

“Se adjudicó el proyecto el reposo que consiste en la construcción de 158 viviendas que le brindaran un hogar digno y seguro a las familias que viven al margen de la quebrada Hato de la Virgen”, dijo Marcos Mateus Saavedra.

El proyecto urbanístico será desarrollado en un predio conocido como El Reposo que pertenece a la Alcaldía de Ibagué ubicado en la comuna 12 “Fue destinado para la reubicación estas familias, el predio ya cuenta con el urbanismo es decir vías andenes, servicios públicos de acueducto, alcantarillado y alumbrado público”.

Se espera que tras la adjudicación se adelante la legalización del contrato para poder arrancar con la construcción de estas soluciones de vivienda, proyecto que se había convertido en una deuda histórica con esta población.

“Este proceso busca mejorar la calidad de vida de los ibaguereños en todos los ámbitos. Próximamente daremos inicio a la ejecución de este proyecto de gran impacto”, resaltó el secretario de Infraestructura.

Dato: el predio cuenta con redes de servicios públicos domiciliarios como alcantarillado, energía y alumbrado público.

Según Álvarez Urueña, esta ha sido una lucha social y jurídica que nace de un proceso en el que las familias del sector del Hato de la Virgen han sido los principales protagonistas de la defensa de sus derechos.

Finalmente, resaltó que, se espera que las familias que no alcanzaron a una solución de vivienda en el predio El Reposo sean reubicadas en otro predio propiedad del municipio ubicado cerca al Aeropuerto Perales.