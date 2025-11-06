Medellín

La gobernación busca recuperar infraestructuras culturales en riesgo en más de 15 municipios

La iniciativa pretende reactivarlas y ponerlas nuevamente al servicio de las comunidades y actualmente se trabaja en las subregiones de Oriente y Suroeste de Antioquia.

Casa de la cultura renovada en el municipio de Armenia- foto Instituto de cultura de Antioquia

Casa de la cultura renovada en el municipio de Armenia- foto Instituto de cultura de Antioquia

Antioquia

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia informó que actualmente trabaja en la recuperación de la infraestructura de sedes culturales en más de 15 municipios. Actualmente, la gobernación trabaja en siete lugares del Oriente y dos del Suroeste. Este trabajo consiste en la ampliación, mejoramiento y mantenimiento, lo que permite proyectar esos espacios como entornos seguros y creativos para impulsar procesos formativos en arte, cultura y emprendimiento.

Recientemente se recuperó la sede de cultura del municipio de Olaya en el Occidente de Antioquia, la cual fue completamente renovada. Según el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en esta administración recibieron este espacio en un 48% y ya se encuentra en funcionamiento. En un comunicado, la entidad manifestó: “Su reapertura beneficia directamente a más de 200 personas, entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, que participan en programas de distintos enfoques artísticos, pues este espacio alberga la Escuela de Música, el grupo de danzas del adulto mayor, el semillero de teatro y pintura, los vigías del patrimonio, el Consejo de Cultura y un grupo de mujeres que lidera procesos de participación y emprendimiento cultural. Además, es sede de la Biblioteca y Ludoteca Municipal”.

Agrega que muchas sedes culturales de los municipios están en un alto estado de deterioro, pero que la intención es que ninguna quede en el abandono; ya representan escenarios de aprendizaje, creación y encuentro que fortalecen el tejido social y la identidad de cada territorio.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad