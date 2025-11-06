La gobernación busca recuperar infraestructuras culturales en riesgo en más de 15 municipios

Antioquia

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia informó que actualmente trabaja en la recuperación de la infraestructura de sedes culturales en más de 15 municipios. Actualmente, la gobernación trabaja en siete lugares del Oriente y dos del Suroeste. Este trabajo consiste en la ampliación, mejoramiento y mantenimiento, lo que permite proyectar esos espacios como entornos seguros y creativos para impulsar procesos formativos en arte, cultura y emprendimiento.

Recientemente se recuperó la sede de cultura del municipio de Olaya en el Occidente de Antioquia, la cual fue completamente renovada. Según el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en esta administración recibieron este espacio en un 48% y ya se encuentra en funcionamiento. En un comunicado, la entidad manifestó: “Su reapertura beneficia directamente a más de 200 personas, entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, que participan en programas de distintos enfoques artísticos, pues este espacio alberga la Escuela de Música, el grupo de danzas del adulto mayor, el semillero de teatro y pintura, los vigías del patrimonio, el Consejo de Cultura y un grupo de mujeres que lidera procesos de participación y emprendimiento cultural. Además, es sede de la Biblioteca y Ludoteca Municipal”.

Agrega que muchas sedes culturales de los municipios están en un alto estado de deterioro, pero que la intención es que ninguna quede en el abandono; ya representan escenarios de aprendizaje, creación y encuentro que fortalecen el tejido social y la identidad de cada territorio.