Gran Desfile de Bando iniciará este año en horas del mediodía: conozca todos los detalles logísticos

Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, en cabeza del alcalde Dumek Turbay Paz, en articulación con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y la Gerencia de Fiestas, continúa consolidando su trabajo conjunto con la ciudadanía, agremiaciones y todos los actores festivos, bajo la premisa de seguir consolidando las festividades mejor organizadas y recordadas de la historia. Es por ello que, frente al interés de cada vez más cartageneros y visitantes de asistir al Gran Desfile de Bando, uno de los eventos más esperados, se dan a conocer recomendaciones y aspectos de interés para disfrutar la tradición de la ¡Fiesta que nos une!

Tenga en cuenta que, pensando en el disfrute de todos los asistentes, el alcalde Mayor, Dumek Turbay, determinó que el próximo jueves 13 de noviembre de 2025 el inicio del Gran Desfile de Bando se dará de manera puntual, sobre las 12:00 del mediodía, con la tradicional Lectura del Bando.

En caso de que desee disfrutar junto a su familia y amigos del Gran Desfile de Bando, en la zona abierta al público o ubicación general sobre la Avenida Santander, llegue con suficiente anticipación, entre dos a tres horas antes de las 12:00 del mediodía. Atienda de manera receptiva y con respeto las recomendaciones del personal logístico y de seguridad, incluyendo total disposición para los procesos de requisa, por su seguridad y la de todos los suyos.

Respete las filas y disfrute en sana convivencia, antes y posterior al acceso a la zona acordonada, donde podrán ubicarse todos los cartageneros y visitantes, de manera gratuita.

Tenga en cuenta que el acceso a los palcos, debidamente identificados con avisos visibles para los asistentes y con estándares de calidad para eventos masivos, solo será permitido una vez verificadas las manillas con código QR y software para el control de aforo, a través de cuatro filtros de ingreso establecidos, ubicados de la siguiente manera:

1. Boquetillo del Tejadillo.

2. Boquetillo del Teatro Adolfo Mejía

3. Baluarte Santo Domingo

4. Avenida Santander (Sentido Bocagrande-La Tenaza)

La distribución de los palcos ha sido dispuesta de la siguiente forma:

Zona 1: 9 palcos.

Zona 2: 12 palcos.

Zona 3: 12 palcos.

Zona 4: 8 palcos.

Zona 5: 7 palcos.

Zona 6: 6 palcos.

Desde la Alcaldía Mayor de Cartagena se reitera que, para un acceso a palcos sin contratiempos ni incomodidades, se debe planificar con antelación su desplazamiento y llegar puntual. Si se dirige a los palcos de las zonas 1, 2, 3 y 4, por favor, consulte en el plano de ubicaciones que estará disponible.

Los ingresos a palcos cercanos al Boquetillo del Tejadlillo, Teatro Adolfo Mejía y Baluarte de Todos, cerrarán sus puertas de manera puntual, a las 12:30 del mediodía.

Los asistentes a palcos deberán portar su documente de identificación y no olvide llevar su manilla oficial para un fácil acceso.

Evite la asistencia de adultos mayores y mujeres en estado de embarazo.

Respete las filas y elementos de seguridad.

Evite ingresar licor, teniendo en cuenta que no estará permitido.

No conduzca en estado de embriaguez.

Siga las instrucciones del personal de logística, de seguridad y organismos de socorro.

Finalmente, por su salud y bienestar, utilice protección solar, ropa y zapatos cómodos e hidrátese constantemente.

Lo que no estará permitido para el goce del Bando

No se permitirá el ingreso de menores de 7 años.

Armas de cualquier tipo.

Buscapiés y pólvora en general.

Objetos cortopunzantes.

No se permitirá el ingreso de espumas ni cinturones.

Ingreso de bolsos grandes o morrales.

Espejos de maquillajes (por seguridad, debido a materiales como vidrios)

Sombrillas.

Alimentos o bebidas de cualquier tipo.

Sustancias alucinógenas.

Botellas de vidrio.

Lo que sí estará permitido para el goce del Bando

Impermeables, como protección en caso de lluvias.

Celulares.

Bolsos pequeños.

Cigarrillos electrónicos

Maquillaje, exceptuando que tenga vidrio o espejos.

Gorras o sombreros.