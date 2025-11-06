Fuerzas Militares reportan cinco Bombardeos en 2025 con un total de 24 muertos

Fuerzas Militares confirma liberación de 40 soldados secuestrados // Getty Images // / EGT

Colombia

Fuentes informaron sobre una serie de operaciones identificadas como Cinco Misiones Beta, más conocidas como bombardeos en 2025, todos en varias veredas de Antioquia que, según fuentes de inteligencia, habrían dejado una fuerte afectación en estructuras del Clan del Golfo y permitido la incautación de armas, munición y explosivos.

Las acciones, que se habrían desarrollado entre marzo y agosto de este año en sectores rurales de Segovia, Tarazá, Briceño y Zaragoza, se reportaron contra grupos vinculados al Clan del Golfo, según el parte operacional.

Las fechas y lugares consignados son: 26 de marzo (veredas Arenales, Mármol y Montefrío — Segovia), 8 de abril (vereda Tesorito — Tarazá), 3 de junio (vereda Doradas Bajas — Tarazá), 18 de julio (vereda Las Cruces — Briceño) y 26 de agosto (vereda Quebrada El Pato — Zaragoza).

De acuerdo con el informe, el balance consolidado de las cinco misiones incluye:

• 30 neutralizaciones (desglosadas como 24 muertos, 5 capturas y 1 sometido).

• 36 armas largas incautadas.

• 4 armas cortas incautadas.

• 15.151 unidades de munición de diferentes calibres.

• 322 artefactos explosivos improvisados (AEI) y explosivos.

El reporte también identifica a presuntos cabecillas afectados por las operaciones, con los los alias de: Neimar, Esneider, Hitler y Stiven, vinculados a comisiones y subestructuras relacionadas con la subestructura Jorge Mario Valle y la comisión Julio César Vargas del Clan del Golfo.

Hallazgos de inteligencia y riesgos para la población

Fuentes de inteligencia militar citadas en el documento advierten que, por conversaciones interceptadas y registro de movimientos, la cifra real de integrantes neutralizados podría ser mayor estimando hasta 42 debido a cuerpos que habrían sido trasladados o inhumados antes de la llegada de las tropas.

El informe subraya además patrones preocupantes en el comportamiento de las estructuras armadas:

• Movilidad en grupos pequeños y uso de menores de edad como escudos humanos.

• Instalación de artefactos explosivos y empleo de civiles y edificaciones (viviendas, escuelas, centros poblados) como refugio para evitar la acción militar.

• Integrantes vestidos de civil para dificultar su identificación y captura.

• Indicaciones internas de reclutar menores y desplazarse en núcleos reducidos para mitigar el impacto de operaciones ofensivas.

Reacciones y balance

Las Fuerzas Militares presentan las misiones como un éxito operativo por la cantidad de material bélico y explosivos decomisados y por la afectación a estructuras de mando del Clan del Golfo.