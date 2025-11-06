En captura a grupo delincuencial, cayó hombre vinculado al homicidio del empresario de El Carriel

La Policía Nacional en Antioquia logró la desarticulación del Grupo de Delincuencia Común Organizada “Los Alhamel”, mediante la ejecución de dos diligencias de allanamiento y registro y la materialización de seis órdenes de captura por el delito de secuestro extorsivo, en operativos desarrollados en los municipios de Medellín, Bello y Caldas.

De acuerdo con las investigaciones, esta estructura criminal sería responsable de planear y ejecutar secuestros selectivos y hurtos a comerciantes y agricultores en los municipios de La Unión, La Ceja y Rionegro, afectando gravemente la seguridad en el Oriente antioqueño.

Uno de los casos más relevantes ocurrió el 17 de octubre de 2024, cuando integrantes de este grupo delincuencial secuestraron a un agricultor en el municipio de La Unión, exigiendo a su familia la suma de $500 millones por su liberación.

“Dentro de los casos relevantes de estas capturas, tenemos alias El Negro, cabecilla de la estructura que presenta notaciones por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, fabricación, tráfico y porte de sustancias ilícitas, asimismo también hubo homicidio agravado. También se logra la captura de alias Toreto o Pecas por el delito de tráfico de estupefacientes” expresó el Coronel Oscar Mauricio Rico, Comandante de la Policía de Antioquia.

Cabe resaltar que alias “El Negro” se encontraba condenado a 35 años, ya que para el año 2024 habría ejecutado el secuestro y homicidio del empresario antioqueño de arepas El Carriel, dejando además herida a la esposa del empresario.