Medellín

En captura a grupo delincuencial, cayó hombre vinculado al homicidio del empresario de El Carriel

Los seis hombres capturados eran requeridos por extorsionar a campesinos del Oriente antioqueño.

Foto: Policía Nacional.

Maria José Rueda Bohórquez

La Policía Nacional en Antioquia logró la desarticulación del Grupo de Delincuencia Común Organizada “Los Alhamel”, mediante la ejecución de dos diligencias de allanamiento y registro y la materialización de seis órdenes de captura por el delito de secuestro extorsivo, en operativos desarrollados en los municipios de Medellín, Bello y Caldas.

De acuerdo con las investigaciones, esta estructura criminal sería responsable de planear y ejecutar secuestros selectivos y hurtos a comerciantes y agricultores en los municipios de La Unión, La Ceja y Rionegro, afectando gravemente la seguridad en el Oriente antioqueño.

Uno de los casos más relevantes ocurrió el 17 de octubre de 2024, cuando integrantes de este grupo delincuencial secuestraron a un agricultor en el municipio de La Unión, exigiendo a su familia la suma de $500 millones por su liberación.

“Dentro de los casos relevantes de estas capturas, tenemos alias El Negro, cabecilla de la estructura que presenta notaciones por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, fabricación, tráfico y porte de sustancias ilícitas, asimismo también hubo homicidio agravado. También se logra la captura de alias Toreto o Pecas por el delito de tráfico de estupefacientes” expresó el Coronel Oscar Mauricio Rico, Comandante de la Policía de Antioquia.

Cabe resaltar que alias “El Negro” se encontraba condenado a 35 años, ya que para el año 2024 habría ejecutado el secuestro y homicidio del empresario antioqueño de arepas El Carriel, dejando además herida a la esposa del empresario.

