Defensoría del Pueblo rechaza señalamientos del alcalde de Cúcuta

Cúcuta.

La Defensoría del Pueblo rechazó de manera categórica las declaraciones del alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, quien en un reciente pronunciamiento mencionó a la entidad en relación con uno de los procesados por el asesinato del veedor ciudadano Jaime Vásquez, ocurrido en abril de 2024.

A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, la Defensoría aclaró que el servicio de defensa pública que presta no representa ningún tipo de favor o vínculo político, sino un derecho constitucional que garantiza el acceso a la justicia a toda persona acusada de un delito y que no cuenta con los recursos para costear una representación legal.

“La Defensoría del Pueblo brindó el servicio de defensa pública que es un derecho de todas las personas que se encuentran acusadas de un delito y no tienen recursos para sufragar los costos de la representación judicial. Este es un servicio público obligatorio”, precisó la entidad.

El pronunciamiento fue emitido luego de que el alcalde Acevedo asegurara que el abogado que representa al presunto autor material del crimen de Vásquez “trabaja para la Defensoría del Pueblo”, e insinuara que esa representación estaría relacionada con supuestos intereses políticos.

Frente a ello, la Defensoría fue enfática en señalar que cualquier afirmación o señalamiento que vincule a la entidad en este tema carece de sustento, y subrayó que no interviene en disputas políticas ni en controversias administrativas.

“Nuestro trabajo se guía por los principios de neutralidad, autonomía e independencia, criterios esenciales para la defensa de los derechos humanos”, concluyó el comunicado.

Jaime Vásquez, reconocido por sus denuncias sobre presunta corrupción en Norte de Santander y por su constante labor como veedor ciudadano, fue asesinado el 14 de abril de 2024 en Cúcuta. Su muerte ha sido considerada un atentado contra la libertad de expresión y el caso continúa bajo investigación judicial.