Mauricio Lizcano propone construir un “Centro Rebelde” para transformar la política colombiana

Colombia

El aspirante presidencial Mauricio Lizcano lanzó una nueva propuesta política bajo el nombre de “Centro Rebelde”, una iniciativa que busca fortalecer el centro político colombiano y romper con la tradicional polarización entre los sectores del expresidente Álvaro Uribe y el actual presidente Gustavo Petro.

“Es hora de que el centro lidere la política colombiana”

Durante su intervención, Lizcano destacó que el centro político no puede seguir siendo un espacio sin definición ni propuestas:

“El centro no puede seguir siendo un lugar común donde no haya posiciones, donde no haya debate y donde no haya propuestas. Es hora de que el centro lidere la política colombiana, y para eso necesitamos firmeza, ideas y ejecutorias”, afirmó el precandidato.

La propuesta del “Centro Rebelde” pretende consolidar una corriente política moderna, ciudadana y con carácter, que represente una alternativa real de cambio para las elecciones de 2026.

“Colombia no puede seguir atrapada entre los herederos de Uribe y Petro”

Lizcano insistió en la necesidad de superar la división que ha marcado los últimos años en el país:

“Colombia no puede seguir atrapada entre los herederos de Uribe y Petro. Es momento de construir un centro viable, fuerte y rebelde, que pueda ganar las elecciones en 2026 y ofrecer un proyecto real de cambio y esperanza para el país”, subrayó.

El aspirante también hizo un llamado a los colombianos para unirse a este movimiento

“Invito a los colombianos a que construyamos un centro rebelde… que pueda liderar el país con firmeza, propuestas y ejecutorias”.