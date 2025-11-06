¡Bajó de nuevo! Precio de la carga de café HOY, 6 de noviembre en Colombia, según FNC

La certificación Halal es una certificación que es expedida por una entidad musulmana acreditada, mediante la cual, se garantiza que un producto, cumple con los estándares religiosos, culturales, de higiene y seguridad, para ser consumidos por las personas creyentes de dicha religión. Esto, representa un gran mercado para cualquier industria, teniendo en cuenta que, actualmente, hay cerca de 2.000 millones de musulmanes en todo el mundo.

Sin embargo, el concepto ‘Halal’, es aplicado a diferentes áreas como las finanzas, el turismo o la higiene, aunque donde es más conocido, es en el sector alimentario, pues las personas que practican esta religión, tienen productos prohibidos, como la carne de cerdo, las bebidas alcohólicas, sangre animal, entre muchos otros.

Lea también: Precio del dólar el día de HOY en Colombia, 6 de noviembre, según el Banco de la República

Certificación a Colombia

Pues bien, en días pasados, mientras el presidente colombiano Gustavo Petro, se encontraba en medio oriente, anunció desde Arabia Saudita, que había obtenido la certificación Halal para productos como el café y el cacao, los cuales al ser de origen vegetal, son considerados permitidos por su naturaleza.

A pesar de que Gustavo Petro compartió por redes sociales este logro, el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, aseguró que la ausencia de dicha certificación, no era un impedimento para exportar los granos de café colombiano hacía medio oriente, pues según Bahamón, ya se enviaban cerca de 310.000 sacos de café a dicha región del mundo.

Sin embargo, el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, Cesar Pachón, el pasado 3 de noviembre confirmó en su red social X, que se había firmado el primer paso para obtener la certificación Halal, que permitirá la exportación de café, cacao y otros productos, a diferentes países islámicos sin la necesidad de una intermediación.

Le podría interesar: Más de 100 restaurantes participarán del festival gastronómico ‘Sabe a Quindío’

¿Cuánto cuesta la carga de café en Colombia HOY 6 de noviembre?

El precio de la carga de café en Colombia, presentó una importante caída respecto al valor en que se estableció el día de ayer, cuando luego de varios días, había superado la barrera de los $3 millones. Sin embargo, con el cambio que se evidenció hoy, cayó nuevamente de ese valor, debido a una disminución de $68.000 pesos colombianos.

Con base en esto, y según la información difundida en el informe diario de la Federación Nacional de Cafeteros, el precio de la carga de café de 125 kg, referencia FR 94, se estableció hoy, 6 de noviembre, en $2.854.000 COP. Mientras tanto, el valor de la pasilla contenida en el pergamino, se sostuvo en $10.000 pesos colombianos por kilogramo.

Le podría interesar: FMI eleva previsión para el crecimiento de la economía de Colombia en 2025

Precio de la carga de café en diferentes ciudades del país

Armenia — Carga: 2,854,500 | Kilo: 22,836 | Arroba: 285,450

2,854,500 22,836 285,450 Bogotá — Carga: 2,853,250 | Kilo: 22,826 | Arroba: 285,325

2,853,250 22,826 285,325 Bucaramanga — Carga: 2,852,875 | Kilo: 22,823 | Arroba: 285,288

2,852,875 22,823 285,288 Buga — Carga: 2,855,250 | Kilo: 22,842 | Arroba: 285,525

2,855,250 22,842 285,525 Chinchiná — Carga: 2,854,375 | Kilo: 22,835 | Arroba: 285,438

2,854,375 22,835 285,438 Cúcuta — Carga: 2,852,375 | Kilo: 22,819 | Arroba: 285,238

2,852,375 22,819 285,238 Ibagué — Carga: 2,853,625 | Kilo: 22,829 | Arroba: 285,363

2,853,625 22,829 285,363 Manizales — Carga: 2,854,375 | Kilo: 22,835 | Arroba: 285,438

2,854,375 22,835 285,438 Medellín — Carga: 2,853,625 | Kilo: 22,829 | Arroba: 285,363

2,853,625 22,829 285,363 Neiva — Carga: 2,852,750 | Kilo: 22,822 | Arroba: 285,275

2,852,750 22,822 285,275 Pamplona — Carga: 2,852,500 | Kilo: 22,820 | Arroba: 285,250

2,852,500 22,820 285,250 Pasto — Carga: 2,852,500 | Kilo: 22,820 | Arroba: 285,250

2,852,500 22,820 285,250 Pereira — Carga: 2,854,375 | Kilo: 22,835 | Arroba: 285,438

2,854,375 22,835 285,438 Popayán — Carga: 2,854,625 | Kilo: 22,837 | Arroba: 285,463

2,854,625 22,837 285,463 Santa Marta — Carga: 2,856,125 | Kilo: 22,849 | Arroba: 285,613

2,856,125 22,849 285,613 Valledupar — Carga: 2,853,750 | Kilo: 22,830 | Arroba: 285,375

Otras noticias: Hot Sale 2025 rompe récord con más de 10,7 millones de transacciones y ventas por $1,6 billones