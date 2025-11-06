Alcalde Dumek Turbay socializó detalles de las Fiestas de Independencia en el Baluarte Santo Domingo

Cartagena

En el espacio, convocado por el alcalde Dumek Turbay, se socializó junto a actores festivos, artistas, agremiaciones, empresarios, dirigentes culturales y políticos cómo la celebración más importante de los cartageneros continúa transformándose como motor de desarrollo económico e impacto en materia de inclusión social.

El espacio, como lo concibió el alcalde Dumek Turbay, dejó un mensaje claro: ¡Todos, en un mismo equipo, en torno a la Fiestas que nos Une!

También se destacó la presencia activa de hacedores de las Fiestas de Independencia, artistas plásticos, _influencers, concejales, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, junto a parte de su gabinete, de la mano con el gabinete distrital._

Gi Black, DJ Tavo, DJ Dever, Criss y Ronny y Lil Silvio pusieron a gozar al público asistente, con sus más grandes éxitos, mientras el Baluarte de Santo Domingo se convirtió en un escenario de unión, música y celebración.

Cartagena de Indias D. T. y C., 6 de noviembre de 2025. La magia, la alegría y el orgullo cartagenero se tomaron el Baluarte de Santo Domingo, ahora el ‘Baluarte de la gente’, en medio de la puesta en escena musical, cultural y artística La Fiesta que nos Une.

En medio de su intervención, el alcalde Dumek Turbay Paz destacó cómo, tomando como punto de partida los avances alcanzados en la versión de las Fiestas de Independencia 2024, la Alcaldía Mayor de Cartagena, de la mano con el sector gremial, empresarial y cultural, ha reafirmado un compromiso colectivo por la cultura y la identidad de la ciudad que promete las mejores fiestas de la historia en este 2025.

“Agradezco profundamente a todos los actores festivos, artistas, gremios y ciudadanos que se han sumado con entusiasmo a nuestras fiestas. Estamos comprometidos en hacer de estas las mejores celebraciones de la historia y, el próximo año, aún mejores”, expresó el alcalde Dumek Turbay Paz durante su intervención.

Por parte del Distrito, entre otros invitados, estuvieron presentes la Gestora Social, Liliana Majana; la directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena- IPCC, Lucy Espinosa; la gerente de Fiestas, Alejandra Espinosa, y la presidente ejecutiva de Corpoturismo, Liliana Rodríguez, quienes, junto al mandatario Turbay Paz, lideran la organización de las celebraciones que este año reúnen más de 50 eventos y 10.000 artistas locales, nacionales e internacionales.

También hicieron presencia las 39 candidatas al Reinado de Independencia, quienes acompañaron la jornada como representantes de los diferentes barrios y corregimientos, simbolizando la diversidad y el espíritu festivo de la ciudad.

“La cultura está en el centro de la agenda de ciudad, y eso se siente en cada rincón de Cartagena. Tendremos más de 10.000 artistas desfilando el próximo 13 de noviembre en nuestro Desfile de Independencia, mostrando el talento y la diversidad que nos une”, afirmó Lucy Espinosa, directora del IPCC.

Por su parte, la gerente de Fiestas, Alejandra Espinosa, destacó el trabajo articulado entre todos los sectores: “Estas fiestas se construyen con la fuerza de todos: el sector cultural, turístico, empresarial y, por supuesto, la ciudadanía. Este noviembre será inolvidable”.

En la misma línea, la presidenta de Corpoturismo, Liliana Rodríguez, invitó a todo el país a disfrutar de esta temporada: “Cartagena vivirá las mejores fiestas de su historia. Del 3 al 17 de noviembre, nuestra ciudad se llena de música, alegría y orgullo, con artistas como Carlos Vives, Marc Anthony, Maluma, Rafa Pérez y Elder Dayán”.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, ratificó su compromiso con la ciudad y anunció la realización de “Bolívar 1600”, con dos grandes jornadas de música y cultura desde la Plaza de la Aduana, reafirmando la unión entre el Departamento y el Distrito en la celebración de las Fiestas de Independencia.

Asimismo, gremios turísticos como ANATO, representantes del sector hotelero, industrial y educativo acompañaron la jornada, ratificando su apoyo al desarrollo de las fiestas y al fortalecimiento del turismo y la economía local.

“Estas fiestas hacen un llamado al país para volver a Cartagena, para vivir de nuevo nuestra historia, nuestra alegría y nuestras tradiciones”, señaló Nayib Díaz, presidente de la Junta Directiva de ANATO Noroccidente.

El espíritu de celebración continúa este viernes 7 de noviembre con el Desfile de Traje de Baño del Reinado de Independencia 2025, que se realizará desde la Plaza de la Aduana y contará con la presentación musical de Twister El Rey y Magic Juan. Un encuentro lleno de belleza, talento y alegría que seguirá encendiendo el corazón festivo de todos los cartageneros y visitantes.