Adolescente admitió haber participado en atentado sicarial en Villanueva, Bolívar

Los elementos materiales probatorios aportados por una fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes (URPA) de la Seccional Bolívar, permitieron que un juez de control de garantías de Cartagena impusiera medida de internamiento preventivo en centro de atención especializado para menores infractores, a un joven de 17 años, presuntamente involucrado en la agresión de la que fueron víctimas dos personas en Villanueva (Bolívar).

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de noviembre en la plaza de esa población, donde el adolescente habría disparado en reiteradas oportunidades contra un hombre de 34 años. Durante el ataque también resultó herida otra persona, de 23 años.

Se presume que el hecho obedeció a rencillas previas entre el señalado agresor y una de las víctimas. Uniformados de la Policía Nacional que se encontraba cerca al lugar procedieron a la aprehensión en flagrancia del menor de edad. En poder del procesado fue hallada el arma que habría sido usada para el atentado.

Durante las audiencias concentradas el menor de edad aceptó su responsabilidad en cuanto a los delitos de tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.