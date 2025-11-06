Abrieron las inscripciones para el segundo Concurso Regional de Cacao del Tolima

Tolima

Hasta el próximo 13 de noviembre estarán abiertas las inscripciones para las asociaciones productoras que deseen participar en el II Concurso Regional del Cacao del Tolima 2025, un certamen que busca reconocer la excelencia, innovación y compromiso de los cacaoteros tolimenses.

La iniciativa es impulsada por la Gobernación del Tolima, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, y la Cámara de Comercio de Ibagué, en alianza con las Cámaras de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, y la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima.

“En el Tolima contamos con más de 60 asociaciones cacaoteras que venimos fortaleciendo a través de alianzas estratégicas con las cámaras de comercio. Queremos invitar a todos los productores a participar, porque además de los reconocimientos, el primer, segundo y tercer lugar tendrán la oportunidad de participar en una misión técnica internacional a Perú, donde conocerán experiencias exitosas en el cultivo, transformación y comercialización del cacao fino y de aroma”, destacó Yolanda Nasayo, secretaria de Desarrollo Económico del Tolima.

En esta segunda edición, las asociaciones interesadas deberán presentar muestras de cacao seco fermentado en las sedes de las cámaras de comercio del Tolima. Las muestras deben ser entregadas directamente en las sedes de Ibagué, El Espinal, Chaparral y Armero Guayabal.

“Las asociaciones participantes deben estar formalmente inscritas en cualquiera de las tres cámaras de comercio del departamento, contar con al menos seis meses de constitución y entregar dos kilogramos de cacao seco fermentado con 7 % de humedad. Las muestras deben estar empacadas en bolsas Ziploc o GrainPro, rotuladas con la información solicitada en el formulario que compartiremos mediante un enlace oficial”, explicó Fredy Guerrero, director de la Unidad de Desarrollo Empresarial y Regional de la Cámara de Comercio de Ibagué.

Las muestras serán analizadas por el Laboratorio de Café y Cacao de la Universidad del Tolima, para garantizar transparencia y rigor técnico en la evaluación del producto.