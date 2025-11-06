12 vehículos y seis locales comerciales quemados es el balance del incendio registrado en Barbosa

Barbosa- Antioquia

La noche del miércoles una emergencia ocasionada por un incendio estructural alertó a la comunidad del área urbana del municipio de Barbosa, norte del Valle Aburrá, en el barrio La Esmeralda. La comunidad, en una reacción rápida, intervino en la conflagración hasta que llegaron los bomberos que controlaron la situación, que no dejó personas afectadas, pero sí cuantiosas pérdidas económicas.

Según el reporte de la alcaldía, el incendio se generó en un parqueadero donde había varios vehículos, de los cuales se incineraron ocho carros y cuatro motocicletas, además de la estructura del lugar que también fue afectada por las llamas.

“Al llegar al sitio se encuentra un incendio totalmente declarado en un parque automotor donde funcionan varios establecimientos comerciales. Se inician labores de mitigación utilizando dos líneas de ataque directo utilizando hidrantes cercanos al establecimiento y se envían seis unidades para iniciar esa intervención”, contó Jenny Jaramillo del cuerpo de bomberos de Barbosa.

Bomberos de Barbosa, con apoyo de sus similares de Girardota, atendieron la emergencia en una reacción oportuna de los organismos de socorro, los cuales evitaron que la emergencia fuera mayor.

“Quiero agradecer al Cuerpo de Bomberos de Barbosa, a la activación del Puesto de Mando Unificado, por la atención oportuna de todos los organismos de socorro, del equipo de tránsito y de toda la Policía Nacional. Esto fue exitoso y logramos contener dicha situación”, manifestó el alcalde de Barbosa Juan David Rojas Agudelo.

Por ahora avanza la investigación para determinar con exactitud qué generó el incendio.