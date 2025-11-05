Vendedores informales en Cúcuta enfrentan una dura crisis económica

Cúcuta.

Los vendedores informales de Cúcuta atraviesan una situación económica cada vez más difícil.

Las bajas ventas, la falta de apoyo institucional y las deudas con los préstamos informales tienen al gremio sumido en una profunda crisis.

Así lo manifestó Jorge Morales, presidente del sindicato Sinvanors, que agrupa a los trabajadores informales de la ciudad.

“La situación ha estado muy crítica. Muchos almacenes han tenido que cerrar porque no aguantan, y nosotros, los vendedores informales, apenas sobrevivimos día a día. El comercio se ha puesto muy duro”, aseguró Morales a Caracol Radio.

Aunque el gremio mantiene la esperanza de que diciembre traiga un respiro, el panorama aún no mejora.

“Desde septiembre comenzó diciembre, pero para el comercio no ha comenzado nada todavía. Esperamos que en Navidad las ventas aumenten, porque la gente compra para los hijos, para la familia, y eso nos ayuda a todos”, comentó.

Morales advirtió que muchos trabajadores han tenido que recurrir a préstamos gota a gota para poder surtir sus puestos.

“La mayoría estamos embalados con esos intereses tan caros, pero no queda de otra si queremos tener algo que vender en la temporada decembrina”, explicó.

En cuanto al apoyo por parte de la Alcaldía, el presidente de Sinvanors lamentó que no haya resultados concretos pese a las reuniones sostenidas.

“Nos han citado, hemos hablado sobre política pública, pero no se ha hecho nada. Nosotros no pedimos que nos regalen, solo que nos dejen trabajar. Ojalá el alcalde se acordara de darnos una manito, aunque sea un pequeño detalle con los vendedores”, expresó.

Los trabajadores informales confían en que la temporada navideña les permita recuperarse un poco y sostener a sus familias.

“Lo que uno gana en diciembre es para los útiles, las pensiones y los uniformes de los hijos. Esperemos que este año nos deje algo bueno”, concluyó Morales.