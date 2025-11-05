Un joven de 18 años se convirtió en la víctima 65 de accidentes de tránsito en el 2025 en Ibagué

Ibagué

Una nueva víctima fatal dejó un accidente de tránsito en la vías de Ibagué, así lo confirmó el secretario de Movilidad, Ricardo Fabián Rodríguez, al referirse al siniestro vial que se presentó en la zona de Hacienda Santa Cruz en la comuna 9.

Según el funcionario, el hecho se registró hacia las 11:25 de la noche de este martes 4 de noviembre. De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades el accidente se produjo tras un choque entre dos motocicletas, dejando como saldo dos personas heridas, entre ellas una joven de 16 años, que fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

“Lamentablemente, un joven de 18 años perdió la vida en el lugar de los hechos. Expresamos nuestra solidaridad con su familia y reiteramos la importancia de conducir con responsabilidad y precaución”, señaló Rodríguez.

La víctima fatal fue identificada como Samuel Santana Peñaloza de 18 años, lo extraño de este caso es que la motocicleta en la que se desplazaba este joven no fue encontrada al momento que las autoridades llegaron al lugar de los hechos.

Por otra parte, resultaron lesionados Jean Hawer Quizhpi Triviño, de 22 años y una adolescente de 16 años que iba en calidad de pasajera en la motocicleta.

El equipo de agentes de tránsito realizó la atención del caso y apoyó las labores de inspección y levantamiento del cuerpo, al tiempo que se iniciaron las respectivas investigaciones para determinar las causas del siniestro.

En lo corrido del año, la Secretaría de Movilidad ha registrado 65 víctimas fatales por accidentes de tránsito en Ibagué, una cifra que continúa siendo motivo de preocupación para las autoridades, especialmente por el alto número de motociclistas involucrados.