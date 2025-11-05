Trazan contingencia en Cáchira por fenómeno de remoción en masa

Alerta en Cáchira, Norte de Santander, por fenómeno de remoción en masa. / Foto: Toma dron alcaldía Cáchira.

Cúcuta

Las autoridades en el municipio de Cáchira llamaron la atención por el fenómeno de remoción en masa que se ha venido presentando y que amenaza con provocar una emergencia.

La personera de esa población Marisol Acevedo dijo a Caracol Radio que “nos preocupa que desde el domingo se empezó a sentir el deslizamiento de tierra, que el río esta muy cerca y que puede haber un represamiento que nos genere una situación compleja de la que no estamos al cien por ciento preparados”.

Indicó la representante del Ministerio Público que frente a esta situación se avanza en la organización de un censo que permita determinar el número de personas que podrían resultar damnificadas.

“Se estima que la caracterización debe hacerse sobre dos barrios donde se han advertido situaciones de riesgo pero también venimos trabajando en otras áreas del municipio que pudieran verse comprometidas” dijo la funcionaria.

En Norte de Santander hay tres municipios con fenómenos de remoción en masa, son ellos Abrego en el sector de El Tarrita, Pamplona en su zona rural y Cáchira.