Sicario atacó a una pareja dentro de su casa en Villanueva, Bolívar: víctimas están hospitalizadas

Nuevamente un hecho violento sacude al municipio de Villanueva, norte de Bolívar. Erick Mendoza Berrocal de 49 años y su compañera sentimental, Rosmery Castillo Pérez, de 47, fueron atacados con arma de fuego por un sicario dentro de su vivienda.

Caracol Radio pudo confirmar que el sujeto desconocido ingresó al inmueble ubicado en el barrio Campo Santo, acto seguido sin mediar palabra sacó un arma de fuego y les disparó a ambos, dejándolos gravemente heridos.

Tras lograr su cometido, el pistolero emprendió la huida a bordo de una motocicleta que lo esperaba en las afueras de la casa.

Se conoció que Erick Mendoza recibió cuatro balazos, mientras que Rosmery Castillo presenta un impacto de bala en la región temporal. Ambos fueron trasladadas de urgencia hasta la clínica Madre Bernarda de la ciudad de Cartagena, donde son atendidos y se recuperan.

La Policía confirmó que Erick Mendoza Berrocal tiene una anotación judicial por el delito de hurto calificado por hechos ocurridos en el año 2009, en Cartagena. Además, se pudo establecer que la pareja eran los padres del joven Juan Camilo Mendoza Castillo, quien fue asesinado bajo la modalidad de sicariato el 26 de noviembre de 2024 en Repelón, Atlántico.

La principal hipótesis que maneja la Policía de Bolívar es un presunto ajuste de cuentas. Cabe recordar que el pasado puente festivo una mujer de 30 años fue asesinada por un sicario dentro de su casa en el sector La Invasión del municipio de Villanueva.