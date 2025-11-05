Rigoberta Menchú, Gabriela Salas y Carla Ortiz destacan en el Top 100 América Latina 2025

Este reconocimiento, avalado por el Comité Evaluador de Premios Internacionales (COEPRIN), ha consolidado su prestigio como un referente de liderazgo, mérito y excelencia en distintos ámbitos de la sociedad.

La gala reunió a figuras del mundo empresarial, artístico, científico, académico y deportivo, quienes fueron homenajeadas por su trayectoria y contribución al desarrollo social. Entre los nombres más destacados se encuentra la Dra. Rigoberta Menchú Tum, la científica mexicana Gabriela Salas Cabrera y la primera actriz boliviana Carla Ortiz Oporto, símbolos del liderazgo y la inspiración latinoamericana.

El Cuadro de Honor de esta edición 2025 estuvo integrado por tres figuras de gran impacto: la Dra. Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz en 1992; el primer actor Eric del Castillo; y el empresario Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de CONCANACO SERVYTUR México.

La Dra. Menchú Tum fue la primera en recibir el Galardón Especial, seguida del primer actor Eric del Castillo, mientras que el Dr. Octavio de la Torre de Stéffano cerró la terna de homenajeados con un emotivo discurso en el que expresó su agradecimiento por formar parte del cuadro de honor.

Durante el evento, la lista de invitados especiales dio muestra del talento y la diversidad de la región. Entre ellos, la actriz y productora Carla Ortiz Oporto, la científica Gabriela Salas Cabrera, el Lic. Mauro Castillejos, actual director de Programación, Producción, Promoción y Adquisiciones de Imagen Televisión; Ian Emmanuel González Santos, reconocido como el biólogo molecular más joven del mundo y el egresado más joven en los 230 años de historia de la Universidad de Guadalajara; el primer actor César Évora; el empresario Antonio Pérez Garibay, impulsor del talento mexicano y padre del piloto de Fórmula 1 Sergio “Checo” Pérez; el Dr. César Lozano; el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz; el empresario mexicano radicado en Estados Unidos, Arq. Erasmo Ponce; el campeón mundial y doble medallista olímpico Osmar Olvera Ibarra; y el atleta paralímpico José Arnulfo Castorena Vélez, ganador de cuatro medallas de oro en los Juegos Paralímpicos.

También fueron distinguidos con la mención honorífica “Destacados Líderes Dos Estrellas de Oro” reconocidos profesionales de la medicina y la academia, entre ellos la Dra. Celia María Rivas Rodríguez, la Dra. Elva Araceli Alonso, el Dr. Juan Antonio Garza Quintanilla, el Dr. Marco Antonio Buendía Fernández, el Dr. Guadalupe Chávez Torres, el Dr. Javier Aburto Rojas y la Dra. Araceli Banda Rodríguez.

A esta lista se sumaron otros destacados líderes de la salud como el Dr. José Luis Arce Ramos, el Dr. Mauricio Emilio Gámez Haro, el Mtro. Alfonso Ruiz Buendía, el Dr. Víctor Manuel Flores Rodríguez y el Dr. Elías de Jesús Ramírez Velázquez, todos ellos ejemplos del compromiso con la investigación y el bienestar social.

En el ámbito académico y profesional también fueron reconocidos la Mtra. Carmen Giselle Ochoa Pérez, el Dr. Francisco Javier Estrada Serafín, la Lic. Daniela Leticia Iglesias Guel, Martín Estrada Arévalo, la Mtra. Liliana Castillo Hernández, la Lic. Marie Raquel Accogli Chávez, el Dr. Martín Vargas Pérez, el Mtro. Carlos Ricardo Muñoz Saucedo, la Lic. Indira Mosali Mejía Méndez, Anabel Díaz Cantón, el periodista Juan Barragán, la Dra. H.C. Samia Karime Abrin Peralta y la Dra. Ma. Guadalupe Muñiz Gallegos.

El reconocimiento traspasó fronteras y abarcó distintos países latinoamericanos. Por Colombia fueron galardonados el Mtro. Joham Becerra Llamosa, el Dr. Edwin Alejandro Henao Mejía, el Ing. Edwin Stiven Gómez Ortega y la Ing. Ángela María Cristancho Prada. Desde Guatemala, además de la Dra. Rigoberta Menchú Tum, fue reconocido el Dr. Elios Uriel Samayoa López. Por Nicaragua, la Coach Victoria Báez y la Dra. Angélica Urbina. Desde Perú, la Mtra. Carina Amelia Ramos Velásquez y la diseñadora de producto Sofía Calvo Niño. Por El Salvador, la Lic. Águeda Salguero; y desde Bolivia, la reconocida Carla Ortiz Oporto.

En el Top 100 México Nivel Dos Estrellas de Oro 2025 destacaron figuras como el Lic. Antonio Lagunes Toral, el Dr. Juan Antonio Garza Quintanilla, el Dr. Marco Antonio Buendía Fernández y el C.P.C. Óscar Mendoza Escalante, quienes fueron homenajeados por su liderazgo y contribución al desarrollo nacional.

Finalmente, el Top 100 Destacados Líderes México 2025 incluyó a importantes personalidades: el Chef Jhona Monroy Maldonado, el Temachtiani (Maestro) Rubén Delgadillo Pérez, la Lic. Diozeline Katynka Velázquez Muñoz, la Dra. Carolina Hernández Ortiz, el C.P. José Alfredo Malagón Reyes, Lucca D’Stefano de la Torre Martínez, el Lic. Claudio Manuel Terán Suárez, el Dr. Alberto Rosalino Ortiz Alfonso, la Lic. Mirna Liliana Carmona García, el Mtro. Joan Borbolla Ballesca, el Lic. Gerardo Aanderud Ochoa, la Dra. Sonia Felipe Bizarro y el Dr. Elías de Jesús Ramírez Velázquez.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Este reconocimiento no solo honra trayectorias, sino también valores. Celebramos a quienes hacen de su liderazgo un puente hacia el bienestar, la innovación y la esperanza para nuestras naciones”, señaló el comité organizador durante la clausura.