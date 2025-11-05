Renta Ciudadana: ¿cuándo pagan el quinto ciclo? Reportan fechas de pago en noviembre

La Renta Ciudadana es un programa del Departamento para la Prosperidad Social que busca reducir la pobreza y mejorar las oportunidades de los hogares más vulnerables mediante transferencias monetarias, tanto condicionadas como no condicionadas.

Cabe destacar que este programa prioriza a familias clasificadas en pobreza extrema o moderada según el Sisbén IV, con el fin de impulsar su movilidad social y dinamizar las economías locales.

Sus líneas de intervención abarcan distintas necesidades. ‘Valoración del Cuidado’ se orienta a hogares del Grupo A que cuentan con niños menores de seis años o personas con discapacidad. ‘Colombia sin Hambre’ atiende a familias con menores de edad, garantizando un apoyo básico para su bienestar.

‘Fortalecimiento de Capacidades’ está dirigido a hogares del Grupo B, con el propósito de mejorar sus condiciones de vida y promover su autonomía. Por último, ‘Atención de Emergencias’ brinda ayudas no condicionadas a quienes enfrentan desastres o crisis inesperadas.

¿Cuándo está previsto el pago del quinto ciclo en 2025?

Para 2025, el DPS definió los beneficiarios a partir de registros administrativos y estableció un calendario de seis ciclos de pago distribuidos a lo largo del año.

El quinto ciclo de pagos de Renta Ciudadana está previsto para noviembre de 2025. Este ciclo corresponde de manera oficial a este mes y el inicio de los desembolsos se espera que se den alrededor del 13 de noviembre.

Aunque el Departamento para la Prosperidad Social aún no ha detallado aspectos operativos específicos, como los plazos exactos de dispersión o las modalidades de retiro, la información disponible permite confirmar que el pago se realizará dentro de ese periodo.

Este quinto ciclo forma parte del esquema de seis giros establecidos por el DPS para 2025, diseñado para garantizar una entrega periódica y organizada de los apoyos económicos a los hogares beneficiarios.

Con este calendario, la entidad busca asegurar continuidad en la asistencia, evitar retrasos y mantener un flujo estable de recursos para las familias priorizadas por el programa. En conjunto, la programación oficial reafirma que noviembre será el mes de referencia para este desembolso.

¿Cuáles son las fechas estimadas de pago para noviembre de 2025?

Tenga en cuenta que el quinto ciclo de pagos de Renta Ciudadana para noviembre de 2025 tendría un periodo estimado de entrega entre el 13 y el 30 de ese mes.

El DPS no ha publicado un calendario detallado por modalidad de cobro o por región, este rango de fechas funciona como una referencia orientadora para los hogares que esperan el desembolso.

Dado que las condiciones pueden variar según el método de pago, ya sea bancarización o retiro por giro, se recomienda a los beneficiarios revisar continuamente los canales oficiales del programa.

Finalmente, cabe acotar que el DPS actualiza de forma progresiva la información sobre la habilitación de pagos, las entidades autorizadas y los pasos a seguir para cada modalidad. Esta verificación es determinante para evitar confusiones y garantizar que las familias puedan acceder a su apoyo económico dentro de los plazos establecidos.