Primer Boletín Cultural de Cartagena reportó avances en empleo, ingresos y equidad de género

Cartagena de Indias recibió con agrado una jornada de gran importancia para su ecosistema cultural y creativo. En el Palacio de la Proclamación se hizo el Lanzamiento del Estudio de Caracterización de las Economías Culturales y Creativas de Cartagena y la presentación del Primer Boletín Cultural de la ciudad, un estudio que reveló mejoras significativas para el sector. El evento se realizó bajo el liderazgo de la Alcaldía Mayor de Cartagena, el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el apoyo de Cooperación Internacional y Cartagena Cómo Vamos (CCV).

Lo que mostró el 1º Boletín Cultural de la Ciudad

El Primer Boletín Cultural de Cartagena de Indias, liderado por Cartagena Cómo Vamos (CCV), evidenció que la ciudad registra avances significativos en empleo, ingresos y equidad de género en el sector cultural durante el primer semestre de 2025.

El sector cultural generó aproximadamente el 11% del empleo total en Cartagena durante el primer semestre de 2025, con una destacada participación de mujeres de un 71%, traducido en un importante enfoque de género. Las ocupaciones directamente vinculadas a la producción cultural representaron un 2% del empleo local, confirmando su aporte significativo y estable al mercado laboral de la ciudad.

Mejora en la calidad del empleo: el sector cultural redujo su tasa de informalidad a 44%, inferior al 51% del promedio general de la ciudad, reflejando mejores condiciones de formalización laboral.

Aumento significativo de ingresos: los ingresos promedio del sector cultural crecieron 39% respecto a 2024, equiparándose al promedio general de Cartagena. Los trabajadores formales tuvieron un aumento del 40% y los informales del 33%.

Reducción e inversión de la brecha de género: mientras la brecha salarial general se mantuvo en 17%, en el sector cultural las mujeres alcanzaron ingresos 3% superiores a los de los hombres, invirtiendo la tendencia histórica.

Recuperación de la inversión pública: tras tres años de descenso, la inversión en cultura registró un aumento del 64% en 2025, con un presupuesto comprometido de $33.156 millones, recuperando su participación en el presupuesto total hasta 0,6%.

Fortalecimiento de estímulos: el monto total para estímulos culturales aumentó 33% entre 2023 y 2024. Aunque se otorgaron menos apoyos (-15%), el valor promedio por estímulo creció 57%, alcanzando $7,18 millones. Esto es producto de que se enfatizó la calidad de los estímulos.

“El aumento del 57% en el valor promedio de los estímulos evidencia nuestra apuesta por la calidad sobre la cantidad. Estamos construyendo un ecosistema cultural sostenible donde los artistas puedan desarrollar proyectos de mayor impacto y permanencia”, aseguró Lucy Espinosa, directora del IPCC.

“Estos resultados confirman que vamos por el camino correcto: más empleo, menos informalidad y mayor equidad de género. La cultura es un motor de desarrollo económico que está transformando vidas y generando oportunidades reales para nuestra gente”, afirmó Dumek Turbay, alcalde de Cartagena.

Además del boletín, se hizo el lanzamiento del Estudio de Caracterización de las Economías Culturales y Creativas de Cartagena. Se trata de un mapeo conjunto del IPCC y la CAF que busca caracterizar las economías culturales y creativas de Cartagena para definir una hoja de ruta que impulse su desarrollo sostenible e inclusivo.