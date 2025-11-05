Preocupación por aumento de grupos ilegales en el país

Cúcuta

Las organizaciones sociales de la región también se sumaron a las voces de preocupación por el aumento de los grupos ilegales según el más reciente informe que se estima en un 20%.

Desde diferentes sectores llamaron la atención por las particularidades que tiene esta región y por los antecedentes en materia de violencia que se han venido registrando y que se suman a ese mapa nacional.

Líderes de diferentes entidades señalaron que “para nadie es desconocido que esta es una de las regiones donde el número de actores ha aumentado y deja al descubierto nuevos ingredientes en la confrontación armada que se refleja en violencia urbana y rural”.

Otros advirtieron que “no se hace necesario esperar ese análisis para ver como tan solo en la ciudad se tienen 26 organizaciones al margen de la ley que han venido incrementando sus miembros y su accionar”.

En el informe se revela que en el anterior gobierno eran 14 mil las personas vinculadas a diferentes organizaciones al margen de la ley y hoy ya suman 27 mil.