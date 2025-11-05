Por emergencia ambiental, más de 14.000 estudiantes sin clases presenciales en Pitalito.

Neiva

De acuerdo a Oscar Cuellar, secretario de educación del municipio, son muchos los factores que llevaron a tomar la decisión de suspender las clases presenciales a 14.770 estudiantes de las instituciones educativas urbanas en el municipio. “ No son todos los estudiantes de Pitalito, es solo el sector urbano el que está afectado producto de la falta de agua por parte del acueducto municipal. Hay otros acueductos que son acueductos veredales que surten las instituciones y sedes educativas rurales y estas funcionaran con normalidad”. Explicó el funcionario.

El secretario a la vez dijo que se está a la espera de la gestión de carrotanques con municipios vecinos, para surtir de agua a la población, los cuales empezarían a distribuir agua de acuerdo a las prioridades, hecho que no garantiza el agua suficiente para las instituciones educativas, para el aseo, la preparación en sitio de alimentación, en temas del PAE, el funcionamiento de cafeterías, baños entre otros sitios de cada sede educativa.

El funcionario enfatizó en que hay un comité directivo de la secretaría de educación que tendrá que tomar la decisión de hacer flexibilización para la zona urbana o si los alumnos seguirán haciendo un trabajo en casa. Pero ante la imposibilidad de carrotanques será muy difícil retornar a una normalidad presencial estudiantil en el sector urbano.