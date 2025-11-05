Petro abre la puerta a tratado de extradición con Emiratos Árabes Unidos: Para combatir el narcotráfico

Avanza la lucha contra el narcotráfico en el mundo y con esto las estrategias para desmantelar a las bandas y acabar con los líderes narcotraficantes.

Una de esas estrategias, tiene que ver con el trabajo conjunto entre las autoridades colombianas y la policía europea, en la que han logrado incautar toneladas de cocaína que movilizaban en grandes contenedores y bodegas.

Por lo cual, para darle continuidad a este trabajo coordinado, el presidente Gustavo Petro anunció la creación de un tratado de extradición con los Emiratos Árabes Unidos.

El anuncio lo hizo tras exaltar las incautaciones que han logrado en un trabajo conjunto entre la fuerza armada de Colombia y la policía europea, por lo que confirmó la preparación de un tratado de extradición con los Emiratos Arabes Unidos; que se regiría por las leyes de cada país y los acuerdos internacionales generales.

El alto mandatario aprovechó el anuncio para exaltar su trabajo en la lucha contra el narcotráfico, mientras cuestionó el actuar de la DEA, porque solo ha ayudado en la detención de salvador Marset, antiguo preso en cárceles estadounidenses por narcotráfico y autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo Francisco Pecci, sin embargo, hay más expresidiarios que salieron de esas mismas cárceles y hoy son miembros de la llamada junta del narcotráfico actual.

¿Cuál es el propósito del Tratado?

El jefe de Estado aseguró que uno de los propósitos principales para propiciar la creación de este tratado, es el interés por combatir la denominada “Junta del Narcotráfico“.

Una vez más, volvió a cuestionar la política antinarcóticos norteamericana, y señaló que enviará a la oficina del vicepresidente, JD Vance, toda la información, para que evalúen ajustarla y la adecuen a las estrategias que hoy están implementando las mafias albanesas con presencia directa en Colombia, Ecuador y Venezuela, mafias italianas, uruguayas, y colombianas.