Operativo en Cúcuta deja presunto extorsionista herido y capturado

Cúcuta.

Un presunto extorsionista resultó herido en un enfrentamiento con el Gaula Militar en el barrio Antonia Santos de Cúcuta.

El hecho ocurrió hacia las 3:40 de la tarde de ayer, en la calle 24A con avenida 53, frente a la droguería Santiago.

Según las autoridades, el hombre, identificado como Yosman Andrés Betancourt, de 18 años, habría llegado al establecimiento para exigir el pago de una extorsión.

Al no recibir el dinero, sacó un revólver y realizó dos disparos dentro del local, lo que provocó la reacción inmediata de los integrantes del Gaula, quienes ya hacían seguimiento al caso.

En medio del cruce de disparos, Betancourt resultó herido y cayó al lado de una motocicleta blanca en la vía pública.

Fue trasladado al Policlínico de Juan Atalaya por una patrulla de la Policía Metropolitana de Cúcuta, mientras en el lugar se incautó un revólver con tres cartuchos percutidos y tres en buen estado.

El arma fue asegurada por las autoridades como material probatorio, y el caso quedó bajo investigación para determinar el grado de participación del lesionado en el cobro de extorsiones a establecimientos comerciales del sector.