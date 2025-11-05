Operación “Florencia XIV” deja 11 capturados y dos minas intervenidas en Supía, Caldas

Manizales

Durante la intervención, las autoridades lograron la captura de 11 personas dedicadas a la extracción ilegal de material aurífero y otros minerales. En el lugar se intervinieron dos minas y se incautaron cuatro motobombas, junto con otros elementos empleados para la actividad ilícita, avaluados aproximadamente en 6 millones 500 mil pesos.

“Este importante resultado contribuye a la mitigación de delitos ambientales y a la reducción de la afectación al ecosistema, tanto en su componente biótico como abiótico, causada por el vertimiento de sustancias químicas que alteran el cauce del río y ponen en riesgo la fauna silvestre.”, dijo la coronel Rocío Melo, comandante de Policía Caldas

Según las autoridades este tipo de operaciones buscan prevenir el sostenimiento económico de estructuras ilegales que intentan ingresar a la jurisdicción mediante la explotación ilícita de minerales.

“Con este resultado seguimos demostrando nuestro compromiso con la protección ambiental y el control de las actividades ilegales que deterioran nuestros recursos naturales. Invitamos a la comunidad a continuar denunciando de manera oportuna cualquier acción que afecte el medio ambiente”, manifestó la señora coronel Rocio Milena Melo Puerto.