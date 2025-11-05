Mujer asesinó a su compañero sentimental en una finca de Magangué, Bolívar: Policía la capturó

Cartagena

Una fuerte discusión entre una pareja acabó en tragedia en zona rural del municipio de Magangué, Bolívar. Una mujer asesinó a su compañero sentimental identificado como José Antonio Cogollo en una finca llamada Santa Marta en el corregimiento El Ceibal.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con la Policía, la presunta responsable manifestó el hoy occiso intentó agredirla físicamente cuando ella ingresó a su habitación en la finca donde se desempeñaba como cuidador.

Presuntamente, acto seguido la mujer tomó un arma de fuego que tenían para cuidar el predio y le disparó, ocasionándole la muerte de manera instantánea.

La Policía procedió a capturar a Selenis Mercedes Díaz Guzmán, de 39 años, señalada como presunta responsable del hecho y también incautó el arma de fuego relacionada en los hechos ocurridos.

La víctima y su compañera sentimental llevaban ocho días trabajando en la finca.