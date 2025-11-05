“Mi hijo no pide lujo, pide dignidad”: madre de niño con parálisis cerebral en Cartagena

Con la voz entrecortada y un profundo sentimiento de frustración, Leili Johana Herrera, madre de un menor con Parálisis Cerebral Infantil (PCI), denunció públicamente a Coosalud EPS por las constantes dificultades para acceder al servicio de transporte médico que su hijo necesita para asistir a sus citas y terapias.

El pequeño Elian, quien depende de múltiples equipos médicos entre ellos coche, aspirador, ambú y un bolso con implementos especiales, requiere desplazarse en condiciones seguras y adecuadas. Sin embargo, según relata su madre, la EPS solo le ha autorizado transporte colectivo, una modalidad que no se ajusta a sus necesidades.

“Mi hijo no puede ir en transporte colectivo porque lleva muchos equipos y necesita asistencia constante. En esas vans viajan varios pacientes, y mientras recogen o dejan a los demás, él pasa horas encerrado”, explicó Herrera.

La madre recordó que la última vez que usó el servicio, el pasado 25 de mayo, salieron de su casa a las 7:00 de la mañana y regresaron a las 3:00 de la tarde, pese a que la cita médica duró pocos minutos.

“Durante todo ese tiempo sudó, tuvo hambre y se desesperó por el calor. Fue una situación inhumana”, dijo.

Desde entonces, ha tenido que pagar de su propio bolsillo el transporte particular, con gastos que superan los $340.000 por cada salida, una carga económica que asegura resulta insostenible.

“No estoy pidiendo un lujo, estoy pidiendo dignidad y calidad de vida para mi hijo”, enfatizó.

Elian vive con su familia en el corregimiento de Lomita Arena, lo que hace aún más complejo el desplazamiento en vehículos colectivos sin las adaptaciones necesarias. En los últimos días, la empresa Transpormax, contratista del servicio, le notificó que no habría vehículo disponible y que el traslado se haría por reembolso de $70.000, modalidad que, según la madre, no resuelve la urgencia del transporte.

“Me dicen que me van a reembolsar, pero yo no tengo el dinero para pagar por adelantado”, explicó.

La Veeduría en Salud Color Esperanza manifestó su preocupación por lo que califican como una práctica reiterada de la EPS.

“Son varios los padres que denuncian lo mismo: la falta de transporte para niños con parálisis cerebral. Incluso, uno de ellos tuvo que llevar a su hijo en bus urbano porque la EPS nunca envió el vehículo”, denunciaron los veedores.

El colectivo hizo un llamado a la Superintendencia Nacional de Salud para que investigue y sancione a Coosalud por la presunta vulneración del derecho a la salud y la dignidad de los pacientes.