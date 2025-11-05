Marea sigue afectando al barrio Pie de la Popa: vecinos confían en solución del alcalde

A inicios de noviembre, Cartagena vive un fenómeno de crecimiento de mareas que impacta considerablemente a varios sectores.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Uno de ellos es el barrio Pie de la Popa donde además del aumento en el nivel del mar, están las consecuencias propias del invierno y la problemática histórica con los drenajes pluviales.

Caracol Radio visitó a los moradores del callejón Méndez, cerca a la Av. del Lago, donde han tenido que levantar las terrazas, construir muros y adquirir elementos como motobombas, para sacar el agua de los inmuebles.

“En mi casa tocó hacer una entrada lateral porque por el frente no se puede; tengo a mi madre de 85 años y sacarla con botas o cargada, eso no es vida para una señora. El alcalde ya me respondió que iban a darle soluciones al problema pero hay muchos escépticos alrededor de esto. O sea el fenómeno natural de las mareas eso está bien, pero es que no se está haciendo nada”, destacó Ramón González Rubio, líder de Asopopa.

Paralelo a la gestión que está prevista y que beneficiará a otras zonas como el barrio Chino, el distrito trabaja en una solución hidráulica en beneficio de Bocagrande y Castillogrande.