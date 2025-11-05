Luto en el oriente del Tolima: madre e hijo fallecieron en accidente de tránsito

Tolima

En la mañana de este miércoles 5 de noviembre se registró un aparatoso accidente de tránsito en el kilómetro 3 de la vía Girardot - Melgar, a la altura del municipio de Ricaurte, Cundinamarca.

Se trató de un choque múltiple que involucró dos automóviles, dos motocicletas, un taxi y un motocarro. El accidente dejó dos personas fallecidas y por lo menos cinco heridas.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Guillermo Alexander Bautista, quien conducía el motocarro, y su madre, Blanca Azucena Bautista, quien lo acompañaba en el vehículo. Ambos fallecieron en medio del accidente que, al parecer, fue provocado por un automóvil particular en medio de una persecución policial.

El fuerte choque obligó a las autoridades a cerrar este corredor vial por varias horas, mientras atendían a los heridos y retiraban los vehículos. Sin embargo, en la tarde del miércoles la Concesionaria Vía Sumapaz informó sobre la reanudación de la movilidad en la zona.

Resta por conocer el reporte oficial de las autoridades para establecer los detalles sobre este siniestro vial que enluta a una familia en el oriente del Tolima.