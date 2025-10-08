Actualidad

Semillero Deportivo en Tiro con Arco: así se consolida Paipa

El Instituto para la Educación Física la Recreación y el Deporte de Paipa, IERD, participó en el Tercer Departamental de Tiro con Arco realizado el pasado 4 y 5 de octubre en Chiquinquirá.

Tercer Departamental de Tiro con Arco.

Tercer Departamental de Tiro con Arco.

Vanessa Valencia

Durante una entrevista con Caracol Radio, el gerente del IERD, Fabián Acero, destacó que el éxito de Paipa en esta disciplina se debe a la constancia, disciplina y compromiso de todo el equipo de trabajo, desde los docentes hasta el personal administrativo y de mantenimiento. El gerente señaló que «buscamos que Paipa sea un territorio deportivo y que se ponga en práctica el octavo pilar de la marca Paipa: entrenar aquí te hace bien».

El funcionario explicó que actualmente el municipio cuenta con «32 escuelas de formación deportiva, tenemos 20 disciplinas deportivas dentro de esas 32 escuelas de formación y pues la idea es buscar que se haga una práctica deportiva constante y una práctica de hábito de vida saludable».

En el marco del Tercer Departamental de Tiro con Arco, realizado el pasado 4 y 5 de octubre en Chiquinquirá, ocho deportistas del IERD participaron junto a más de 130 competidores de 12 clubes del departamento, obteniendo dos medallas de plata, una de bronce y un cuarto puesto destacado, así lo informó la Alcaldía de Paipa en su boletín informativo 27.

Los resultados en el clasificatorio individual y el resultado final del departamental quedaron de la siguiente manera.

Resultados suministrados a través del Boletín Informativo de la Alcaldía de Paipa.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad