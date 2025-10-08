Semillero Deportivo en Tiro con Arco: así se consolida Paipa

Durante una entrevista con Caracol Radio, el gerente del IERD, Fabián Acero, destacó que el éxito de Paipa en esta disciplina se debe a la constancia, disciplina y compromiso de todo el equipo de trabajo, desde los docentes hasta el personal administrativo y de mantenimiento. El gerente señaló que «buscamos que Paipa sea un territorio deportivo y que se ponga en práctica el octavo pilar de la marca Paipa: entrenar aquí te hace bien».

El funcionario explicó que actualmente el municipio cuenta con «32 escuelas de formación deportiva, tenemos 20 disciplinas deportivas dentro de esas 32 escuelas de formación y pues la idea es buscar que se haga una práctica deportiva constante y una práctica de hábito de vida saludable».

En el marco del Tercer Departamental de Tiro con Arco, realizado el pasado 4 y 5 de octubre en Chiquinquirá, ocho deportistas del IERD participaron junto a más de 130 competidores de 12 clubes del departamento, obteniendo dos medallas de plata, una de bronce y un cuarto puesto destacado, así lo informó la Alcaldía de Paipa en su boletín informativo 27.

Los resultados en el clasificatorio individual y el resultado final del departamental quedaron de la siguiente manera.