La Universidad del Tolima conmemoró los 80 años de historia

Tolima

La Universidad del Tolima celebró la gala de sus 80 años de vida institucional en el Teatro Tolima, en una noche que combinó solemnidad, arte y emoción, reafirmando su papel como una de las instituciones referente de educación pública.

La ceremonia inició con la entrega oficial de la letra y las partituras del “Canto Mayor”, himno institucional compuesto en 1991 por el maestro Ricardo León Franco, con autoría musical del maestro César Augusto Zambrano Rodríguez. La entrega la realizó el maestro Zambrano y la facultad de Ciencias Humanas y Artes al rector Omar Mejía Patiño.

Así mismo, uno de los momentos más emotivos fue la entrega física de la Acreditación Internacional de Alta Calidad otorgada este año, por un periodo de cinco años, a la Universidad del Tolima por la Education Quality Accreditation Agency (EQUAA), reconocimiento que la posiciona como la única institución del centro del país con este sello internacional de excelencia.

“Este proyecto educativo es nuestro y siempre lo cuidaremos con el mismo amor y la pasión de quienes lo visionaron hace 80 años. Hoy más que nunca les invito a seguir soñando porque solo en sueños podemos ser libres y seguir transformando vidas, transformando una sociedad más justa, más humana. Más allá de nuestras diferencias, celebramos que el alma mater de los tolimenses sigue siendo un lugar de esperanza, un oasis de conocimiento, de pasión, de justicia y de libertad”, expresó en su intervención el rector Omar Mejía Patiño.

Por su parte, la gobernadora del Tolima y presidenta del Consejo Superior Universitario, Adriana Magali Matiz, aseveró que “el impacto de la Universidad del Tolima no es una estadística, es una realidad viva. Es el gran motor de la movilidad social o me permito preguntar cuántos de nosotros aquí presentes, cuántos líderes en nuestros municipios, cuántos profesionales destacados son la primera generación de nuestras familias que pudo acceder a la educación superior. Ha sido la herramienta más poderosa para romper los ciclos de pobreza, democratizando el conocimiento y convirtiendo los sueños de miles de jóvenes, campesinos y trabajadores, en realidades profesionales”.

Durante la velada, la institución recibió exaltaciones y reconocimientos de distintas entidades y corporaciones como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, la Gobernación del Tolima, Cortolima, la Asamblea Departamental, el Concejo de Ibagué, el Grupo Empresarial del Tolima, el Sindicato de Profesores de la Universidad del Tolima, entre otras, que destacaron su legado educativo y su aporte al desarrollo regional.

Durante la gala se presentó el micrositio “80 años cumpliendo sueños”, un espacio digital que reúne memoria, testimonios y los principales hitos de la historia institucional a lo largo de este tiempo. El cierre estuvo a cargo de la Corporación Danzas Folclóricas de Armero, con el espectáculo “Universidad del Tolima: un legado y orgullo de un territorio”, un recorrido folclórico por los nueve departamentos donde la institución hace presencia.