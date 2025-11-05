Iván Cepeda anuncia a Pizarro como jefa de debate y formaliza invitación a consolidar el Frente Amplio

Colombia

Con la Casa de Nariño de fondo y en compañía de aspirantes al Congreso como la exministra Carolina Corcho, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, formalizó la invitación a otros sectores a consolidar del Frente Amplio de cara a las elecciones de 2026.

“Consideramos que el Frente Amplio debe ser un bloque de fuerzas que haga posible gobernar… pic.twitter.com/WR1R5Kzo2T — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 5, 2025

Según dijo Cepeda, el Frente amplio debe estar compuesto por fuerzas democráticas, basado en acuerdos, en el poder constituyente y en impulsar la transformación de la sociedad.

“Consideramos que el Frente Amplio debe ser un bloque de fuerzas que haga posible gobernar para la construcción de esa unidad, basada en acuerdos que impulsen la transformación urgente de nuestra sociedad, capaz de poner fin a la era de enfrentamiento violento y abrir paso a lo que el Papa Francisco llamó la cultura del encuentro”.

Aunque el también senador extendió esta invitación a todos los gremios y sectores políticos, afirmó que el Frente Amplio no será un pacto de elites. Dijo que, por el contrario, será un proceso participativo.

“El Frente Amplio no será un pacto de élites, ni electoral, ni un acuerdo de poderosos. Será un proceso participativo, enraizado en la voluntad de las ciudadanías, del poder constituyente, las bases, los territorios, los sectores productivos de la economía, la diversidad de sensibilidades políticas que nos permita decidir con libertad sobre el rumbo del país”.

A propósito también anunció el senador y candidato presidencial del Pacto Histórico que designó a la senadora María José Pizarro, quien renunció a su aspiración como cabeza de lista al Senado, como jefa de debate de su campaña política.