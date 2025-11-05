Hombre fue asesinado en una vereda de El Carmen de Bolívar: investigan presunto ajuste de cuentas

Cartagena

A balazos fue ultimado un hombre de 32 años identificado como Álvaro José Muñoz Berrío en la entrada de la vereda La Sierra de Venado en zona rural del municipio de El Carmen de Bolívar.

La versión preliminar entregada por la Policía indica que el hoy occiso, presuntamente tenía nexos con la subestructura Nicolás Antonino Urango Reyes del Clan del Golfo y habría sido citado hasta la parte alta de la zona rural de El Carmen de Bolívar, siendo ultimado por la misma organización por supuestos ajustes de cuentas internos.

Uniformados de la Infantería de Marina con base en la vereda llegaron hasta la vereda tras ser alertados por la comunidad al ver el cadáver. Los residentes manifestaron no conocer a esta persona, por lo que no sería habitante del sector.

La Policía confirmó que Álvaro José Muñoz, quien era oriundo de San Onofre, Sucre, presentaba una anotación judicial por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.