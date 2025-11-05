Hallaron muerto a joven que quedó sepultado en un derrumbe en una mina del sur de Bolívar

Cartagena

Luego de varios días de arduas labores adelantadas por equipos de rescate, mineros de la zona y trabajadores de empresas cercanas, fue encontrado muerto el joven minero Andreys Torres Conteras, quien quedó sepultado tras un derrumbe de tierra ocurrido en una mina de oro del sur de Bolívar.

El fallecido permaneció desaparecido desde el 31 de octubre, pero ante las difíciles condiciones del terreno y la profundidad del derrumbe, el cadáver fue hallado cuatro días después del suceso.

Se conoció que el trágico hecho se presentó en la mina de oro La Alianza ubicada en el sector conocido como La Y de San Lucas, zona rural del municipio de Santa Rosa del Sur. Al parecer, Andreys Torres Contreras realizaba labores como frentero cuando de un momento a otro, una porción de tierra cedió y lo sepultó.

Este hecho nuevamente enciende las alarmas por las precarias condiciones de seguridad en las minas de oro del sur de Bolívar, donde este año varios mineros han perdido la vida.