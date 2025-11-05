Festival Ecológico Distrital 2025 resaltó la diversidad, creatividad y compromiso ambiental

Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, junto a las Alcaldías Locales de La Virgen y Turística e Industrial y de la Bahía, de la mano con el Colegio Ambientalista y otros aliados, celebró el Festival Ecológico Distrital – FestiEco 2025, una iniciativa que resalta la diversidad, la creatividad y el compromiso ciudadano por una Cartagena más limpia, verde y sostenible.

El evento, desarrollado en el marco de las estrategias culturales y ambientales del Distrito, tuvo como propósito fortalecer la conciencia ambiental de la comunidad a través del arte, la educación y la participación ciudadana.

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de muestras artísticas, presentaciones culturales y el desfile de vestidos ecológicos, una pasarela llena de color, creatividad e innovación donde estudiantes de diferentes instituciones educativas exhibieron atuendos elaborados con materiales reciclados como cartón, plástico, periódico y papel.

Yucelis Garrido, alcaldesa de la Localidad Industrial y de la Bahía, se refirió a la importancia de este espacio de formación y promoción del cuidado del medio ambiente.

“Nos hemos congregado en El Edén, donde los niños y las niñas han tenido un derroche de creatividad, color y cultura, además de un foro de protección de la tierra. Principalmente, mostrando cómo se protege el ambiente. En compañía del alcalde de la Localidad de la Virgen y Turística y el Colegio Ambientalista, ha sido una jornada muy significativa”, resaltó Garrido.

Por su parte, José Luis Barboza Grau, alcalde de la Localidad de la Virgen y Turística, resaltó que: “Es un evento con el ánimo de promocionar el cuidado, el amor y el respeto por el medio ambiente, donde, junto con el Colegio Ambientalista, hemos organizado este hermoso festival y algunas entidades que se han sumado. El mensaje es para la ciudadanía: debemos cuidar nuestro medio ambiente y, en el caso de mi localidad, nuestra amada Ciénaga de la Virgen, ese hermoso cuerpo de agua que nos representa”.

Estas verdaderas obras de arte rindieron homenaje a la naturaleza y demostraron que la sostenibilidad también puede expresarse desde la moda y el arte.

De esta forma, la Alcaldía Mayor de Cartagena reafirmó su compromiso con el desarrollo de prácticas sostenibles que fomenten el cuidado del medio ambiente, promoviendo entre las nuevas generaciones el amor por el planeta y la importancia de proteger nuestro entorno.

Con el FestiEco 2025, Cartagena celebra la vida, el arte y la unión de sus comunidades en torno a un mismo propósito: hacer de la ciudad un territorio más verde, alegre y sostenible.