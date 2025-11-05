En El Espino, Boyacá, piden que se adelante el mantenimiento de las vías

El Espino

La comunidad del municipio de El Espino está preocupada por la falta de mantenimiento de las vías secundarias y terciarias que se encuentran en malas condiciones, las cuales requieren de la inversión de recursos para que se puedan arreglar.

“El Espino es un municipio que necesita del apoyo nacional del apoyo departamental en proyectos de vías ya que este municipio cuenta con vías terciarias en muy mal estado. Al igual la vía que conduce hacia la provincia de Gutiérrez es una vía departamental que también requiere una gran inversión. El señor gobernador, el ingeniero Carlos Andrés Amaya, se ha comprometido con la pavimentación de 14 kilómetros que inician en Puente Totumo o Puente Lata, que llaman, hacia El Espino. Esto nos ayudaría mucho a mejorar las vías, ya que esta vía nos conduce al interior del país, a Bogotá, nos comunica con el departamento de Santander y Norte de Santander, entonces son vías importantes por donde nuestros campesinos y todo el transporte de carga pesada salen por ese lado”, aseguró Armando Tarazona Gallo, alcalde de El Espino.

De acuerdo con el mandatario, el Gobernador de Boyacá habría firmado en el municipio de Moniquirá un contrato para destinar recursos al mantenimiento de estas vías en la provincia de Gutiérrez.

“Hasta el momento es un compromiso y el Gobernador nos dice que ya firmó el contrato en Moniquirá, entonces deja unos recursos importantes para pavimentar esta vía. Pues él lo ha anunciado públicamente, entonces esperamos que se cumpla este compromiso y de verdad que el pueblo de la provincia de Gutiérrez y Norte se lo va a agradecer mucho”, agregó el mandatario.

Si bien es cierto el aeropuerto en El Espino se puso en funcionamiento hace algunos meses, no todos los habitantes pueden acceder a los tiquetes aéreos por su elevado costo, ya que no hay una ruta comercial y por ahora solo existen vuelos chárter.

“Ya se ha prestado el servicio de varios vuelos. En estos momentos estamos también articulándonos con la Gobernación de Boyacá y con los alcaldes de la provincia con el fin de poder firmar algún convenio para poder bajar un poco el costo del tiquete, que es lo que nos tiene un poquito parado el servicio. El precio de Guaymaral al Espino está en 734 mil pesos, que es un poco costoso, en el cual lo hemos discutido con los alcaldes, con el delegado de la Gobernación y la empresa Nativ Air y hemos estado buscando la forma de hacer unos convenios para que el vuelo nos quede mínimo a $500.000 que ya es un precio justo para que puedan adquirir este servicio las personas del común. Hay que señalar que el viaje por tierra del municipio de El Espino a Bogotá nos está costando entre 120 mil y 130 mil pesos”, indicó el alcalde Armando Tarazona.

El vuelo desde Bogotá a El Espino, y viceversa, tiene una duración de 50 minutos, mientras que el mismo trayecto en bus intermunicipal es aproximadamente entre 10 y 12 horas.