En Cartagena Policía Nacional conmemoró 134 años de historia

Con profundo orgullo, compromiso y gratitud, la Policía Nacional de Colombia celebra hoy 134 años de historia, marcados por la valentía, el orgullo y el servicio a los colombianos.

En la Heroica, la fecha fue conmemorada con una solemne ofrenda floral en el Parque de Bolívar y una misa de acción de gracias en la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, donde hombres y mujeres de la institución elevaron plegarias al Todopoderoso por la vida, la fortaleza y la vocación de los mas de 180.000 policías en todo el territorio colombiano.

Bajo el liderazgo del Brigadier General Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, más de tres mil policías reafirmaron su compromiso de seguir trabajando incansablemente por la convivencia, la seguridad y la paz de los cartageneros, consolidando una institución que a lo largo de su historia se ha convertido en símbolo de confianza y patrimonio de la nación.

Una historia de transformación y servicio

El 5 de noviembre de 1891 marcó el nacimiento oficial de la Policía Nacional, una institución que se gestó desde la misma raíz de la independencia. De aquellos “Serenos” que recorrían las calles con faroles de petróleo, vigilando el descanso de los ciudadanos y marcando las horas con un pitazo, emergió un cuerpo policial moderno, profesional y humano, que hoy se erige como ejemplo en la región.

A lo largo de estos 134 años, la Policía Nacional ha sabido reinventarse para responder a los nuevos desafíos sociales, tecnológicos y territoriales. En ese camino, ha consolidado un modelo de servicio orientado a las personas y los territorios, centrado en la cercanía con la comunidad, la empatía y el respeto por los derechos humanos.

En Cartagena, este modelo se refleja cada día en el compromiso y la valentía de los policías de vigilancia, los investigadores judiciales, los uniformados del GAULA, SIJIN, Carabineros, Tránsito, Infancia y Adolescencia, Turismo, y Ambiental, entre otros, quienes desde las primeras horas de la mañana hasta altas horas de la noche, entregan lo mejor de sí para proteger la vida, la honra y los bienes de todos los ciudadanos.

Resultados que reflejan compromiso

Durante el último año, el trabajo articulado de las diferentes especialidades ha permitido capturar a más de 5.505 presuntos delincuentes, decomisar 588 kilos de estupefacientes e incautar más de 622 armas de fuego ilegales, debilitando las estructuras criminales que afectan la tranquilidad en los barrios de la Heroica.

Estas acciones se suman al esfuerzo cotidiano de las patrullas de vigilancia, quienes, con presencia constante en los sectores residenciales y comerciales, fortalecen los lazos de confianza con la comunidad, promoviendo la cultura de la denuncia y la convivencia pacífica.

La emisora de la Policía: una voz cercana a la comunidad

En el marco de esta celebración, también se exaltó la labor de la emisora institucional de la Policía Nacional en Cartagena, que durante 28 años de transmisión ininterrumpida ha sido un puente de comunicación entre la institución y la ciudadanía.

Donde ha alcanzado más de 77.700 oyentes, ocupa el segundo lugar en el género tropical y el quinto entre todas las emisoras FM y AM de la ciudad, posicionándose como un medio que no solo entretiene, sino que educa, previene y construye ciudadanía.

Este espacio radial, liderado por los patrulleros y comunicadores Amaury Alcázar (Dj Mamba) y Sirly Morelo, se ha convertido en un símbolo de cercanía y servicio, llevando mensajes de esperanza, educación vial, convivencia y campañas de prevención a todos los rincones de Cartagena.

Una institución al servicio de todos

Para la Policía Metropolitana de Cartagena, la conmemoración de los 134 años de la Policía Nacional representa una oportunidad para renovar su compromiso con la comunidad. Más allá de los uniformes, detrás de cada servicio prestado, hay hombres y mujeres que también son padres, madres, hijos y vecinos, que viven y sienten las mismas necesidades de la ciudadanía que protegen.

“Hoy celebramos con alegría y profundo orgullo los 134 años de la Policía Nacional de los Colombianos. Lo hacemos con la convicción de que, trabajando con profesionalismo, ética y compromiso, continuaremos aportando desde diferentes ámbitos a la construcción de un país más justo, seguro y humano”, manifestó el Brigadier General Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

En más de un siglo de existencia, la Policía Nacional ha escrito con valentía páginas de gloria y sacrificio, enfrentando con determinación los desafíos del crimen, la violencia y la inseguridad. Cada operación, cada captura, cada jornada comunitaria y cada palabra de aliento son testimonio de una institución que no se detiene, que evoluciona, que escucha y que sigue caminando junto al pueblo colombiano.

Hoy, en su aniversario número 134, la Policía Nacional de Colombia continúa siendo sinónimo de esperanza, disciplina y compromiso, una fuerza pública que ha hecho de su lema “Dios y Patria” una guía permanente, y de su servicio a la comunidad, el mayor legado que une a toda una nación.

