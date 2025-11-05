Desde este jueves habrá contraflujo en la Avenida Santander por montaje de palcos del Bando

Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), informa a la ciudadanía que a partir de las 00:00 horas del jueves 6 de noviembre se implementará contraflujo en la Avenida Santander, en la calzada contigua a las murallas, desde la Calle Baloco hasta el sector de Las Tenazas debido al montaje logístico de los palcos del Bando de las Fiestas de Independencia.

El DATT recuerda a los conductores que no se permitirán giros a la izquierda desde la Calle Baloco hacia Bocagrande mientras esté activo el contraflujo.

Ruta de desvío

Quienes se desplacen desde zona norte hacia Bocagrande podrán tomar la Avenida Blas de Lezo o continuar por la intersección de Las Tenazas hasta el lugar de destino.

Quienes se desplacen por la Cra. 2da del cordón interno de las murallas hacia Bocagrande deberán continuar su recorrido por el Baluarte de San Javier, hasta el retorno habilitado en la Avenisa Santander frente a la cancha La Bambinera.

El DATT recomienda a los conductores:

- Planificar sus rutas con anticipación. Antes de salir, consulte los cierres y desvíos habilitados para evitar contratiempos y congestiones.

- Salir con tiempo. Los eventos festivos pueden generar mayor afluencia vehicular, especialmente en el Centro Histórico, Bocagrande y la Avenida Santander.

- Respetar las señales de tránsito y las indicaciones de los agentes del DATT. Evite ingresar a vías cerradas son autorización.