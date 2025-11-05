Daniel Quintero confrontó a Abelardo de la Espriella: “¿Por qué Hello Kitty tiene miedo?”

Avanza el reloj electoral y la carrera por las elecciones del próximo año, en medio de choques y descuentos entre los precandidatos que no cesan.

Un claro ejemplo son Daniel Quintero y Abelardo de la Espriella, quienes no dejan de tener encontrones y lanzarse pullas en las redes sociales.

Este caso fue por un cuestionamiento que hizo el exalcalde de Medellín en contra del precandidato presidencial, pues lo acusa de ser el culpable de las “demoras“ de la Registraduría para la inscripción de su comité de firmas.

“Abelardo de la Espriella está detrás de la estrategia de la Registraduría para dilatar la inscripción de nuestro movimiento por firmas”, señaló.

A través de un video, el exalcalde aseguró que el “narco de Abelardo”, junto a Alex Saab y otros, estaría detrás de una estrategia para impedirle que llegue a las elecciones presidenciales del 2026.

“Hello Kitty, los narcos y los corruptos de este país, no quieren que seamos candidatos a la Presidencia, porque saben que les gal mal, porque sabe que los vamos a poner a pagar. Vamos a liberar a Colombia de estas sanguijuelas que no han dejado avanzar a nuestro país“, dijo.

¿Qué más ha dicho Quintero sobre Abelardo?

Las discordias entre los precandidatos han sido protagonistas en el camino hacia la Presidencia de Colombia, y es que después de estos cuestionamientos, el exalcalde volvió a cuestionar a Abelardo de la Espriella y señaló que: “¿Por qué tiene miedo Hello Kitty?”.

Además, dijo: “El Narco jura que puede comprar la Presidencia”.