Con un punzón hirieron a adolescente en vía pública de Magangué, Bolívar: está hospitalizada

La menor de edad fue atacada sin mediar palabra cuando estaba en el sector El Coliseo

Con un punzón, una adolescente de 16 años fue atacada sin mediar palabra cuando se encontraba en vía pública del sector El Coliseo del municipio de Magangué, Bolívar.

De acuerdo con la versión preliminar conocida por Caracol Radio, la menor de edad recibió heridas a la altura de la región axilar y por eso tuvo que ser trasladada de inmediato al Hospital La Divina Misericordia.

La adolescente permanece recluida en el centro asistencial, a la espera de ser trasladada a sala de radiografía para realización de imágenes urgentes.

La Policía de Bolívar hasta el momento desconoce el paradero de los agresores y en qué circunstancias se dio este ataque.

