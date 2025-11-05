Con homenaje al Joe terminó el Festival de Salsa Cartagena en Clave

Cartagena

Con concierto en Patio Vacilao, terminó la décima edición del Festival de Salsa Cartagena en Clave, que este año rindió un homenaje a Álvaro José Arroyo, con la entrega de la estatuilla Michi al cantante Dinkol Arroyo, hijo del Joe.

El Festival, se inició en el Centro de Formación de la Cooperación Española, con invitados como el pianista Chelito de Castro, el músico Boris García, la escritora Andrea Barraza, la melómana Marien Ararat, el historiador Javier Ortiz, las creadoras de contenidos digitales salseros Mary Rincón de Cali y Nelly Cantillo de Barranquilla y el actor John Narváez, quien protagonizó la película Rebelión.

En el concierto de cierre se presentaron agrupaciones como Luismy Yanes ‘El Caballo de la Salsa’, Dinkol Arroyo, Ruben Eljach ‘El Máster’ y Yoiber ‘El Melódico’. Kriss Urueta, director del Festival, manifestó: “Han sido cuatro días de música, de reflexiones sobre lo que significa el Joe para la ciudad, de poesía, pero sobre todo de reivindicar la memoria de nuestros barrios y de visibilizar nuestra cultura salsera y antillana”.

El Festival de Salsa Cartagena en Clave es organizado por la Corporación Arrabales y apoyado por el Centro de Formación de la Cooperación Española, la Universidad de Cartagena, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, la Troja Radio y Patio Vacilao.