Comunidad Emberá Chamí cierra con esperanza su proceso de reparación en Caquetá

Neiva

En el resguardo indígena de Honduras, la comunidad Emberá Chamí celebró un acto significativo que marca el cierre de su Plan de Reparación Colectiva, consolidado tras más de diez años de trabajo articulado. La ceremonia estuvo llena de espiritualidad, memoria y gratitud, reflejando el compromiso de la comunidad con su historia y su futuro. La Unidad para las Víctimas.

El gobernador Quintiliano Guasiruma Auchama manifestó que “este cierre no significa el fin, sino el inicio de una nueva etapa para su pueblo: caminar con la cultura viva y en paz. La directora territorial de la Unidad, este proceso representa un referente nacional de reparación a víctimas, basado en el respeto por la identidad étnica y el trabajo colectivo”.

Durante once años, la comunidad tejió un proceso de reconstrucción y fortalecimiento del tejido social, materializado en 18 acciones reparadoras construidas desde la participación de sus integrantes. La jornada incluyó una ceremonia de armonización espiritual guiada por los sabedores del resguardo y la proyección del video Tejiendo Memoria Viva, que recoge testimonios y experiencias del proceso.

La Resolución No. 02511 del 23 de octubre de 2025 oficializó este cierre con la firma de líderes indígenas y representantes del Estado. El acto contó con la presencia de instituciones como la JEP, la ONU, el SENA, la OIM y la ANT. Este logro representa un paso histórico hacia la reconciliación en Caquetá y reafirma la fuerza sanadora de los pueblos indígenas.