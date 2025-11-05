Cartagena será sede del Congreso Nacional de Estaciones de Servicio: estos serán los temas

Cartagena

David Jiménez Mejía, vocero Gremial Nacional de las Estaciones de Servicio, anunció que, los próximos 6 y 7 de noviembre, en el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas de Cartagena, se llevará a cabo el Congreso Nacional de Estaciones de servicio, un espacio en el que se darán cita los principales actores del sector de la cadena de distribución de combustibles y energéticos en Colombia.

El vocero gremial enfatizó que este año, por primera vez, la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (COMCE) y la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles (Fendipetróleo) se unen bajo el lema “SOMOS UNO” para realizar este evento, reafirmando el compromiso de trabajar de manera articulada por el fortalecimiento, sostenibilidad y desarrollo del sector.

Jiménez Mejía, aseguró que este evento se ha consolidado como el escenario por excelencia de diálogo, encuentro y construcción conjunta entre empresarios, distribuidores, autoridades y representantes del Gobierno Nacional.

“Estamos muy complacidos de generar espacios de como estos que sin duda servirá para compartir experiencias. Además, en el marco del Congreso se realizará el 1er Foro Regional de Estaciones de servicio de Latinoamérica, en el que dialogaremos con los representantes de los gremios más importantes de México, Argentina, Perú y la Comisión Latinoamericana de Combustibles -CLAEC- en el que se abordarán los temas más relevantes y actuales del sector” dijo el vocero gremial.

El dirigente gremial dijo que durante la jornada se analizarán los principales retos que enfrenta la red de distribución de combustibles líquidos en Colombia, especialmente aquellas relacionadas con la sostenibilidad y rentabilidad del negocio, en un entorno altamente regulado. Se debatirán aspectos como los costos de regulación, los márgenes de comercialización fijados por el Gobierno Nacional y los desafíos que esto representa para la competitividad de las estaciones de servicio en diversas regiones del país.

El encuentro contará con la participación de altas personalidades del Gobierno Nacional, expertos internacionales y representantes empresariales, quienes conversarán sobre innovación y proyecciones en materia de política pública, orientadas a superar los desafíos actuales y promover una visión más amplia sobre el futuro del sector.

Por último, el Dr. David Jiménez Mejía, agregó que, este evento además es un espacio ideal para que los empresarios fortalezcan su red de contactos, generen nuevas oportunidades de negocio y compartan sus expectativas frente a los retos y oportunidades del sector energético colombiano, “Con el lema “SOMOS UNO”, los gremios manifiestan su compromiso por trabajar conjuntamente por un sector más competitivo, sostenible y alineado con las necesidades de nuestros empresarios y del país”.