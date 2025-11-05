Cartagena Festival de Música celebrará 20 años con la Orquesta de Cámara Franz Liszt

El alma y el cuerpo. Universalismo musical y las escuelas populareses el tema principal de la vigésima edición del Cartagena Festival de Música, que durante estas dos décadas se ha consolidado como uno de los encuentros de su estilo más importantes de Latinoamérica, gracias a la calidad de sus invitados y a su curaduría temática.

Cada año, al iniciar enero, los escenarios más tradicionales de la capital de Bolívar, como el Teatro Adolfo Mejía, las Capillas de los hoteles Sofitel Santa Clara y el Charleston Santa Teresa, así como el Palacio de la Proclamación, reciben a destacadas orquestas, formaciones de cámara y solistas, nacionales e internacionales, que cautivan al público con su interpretación de algunas de las piezas más importantes del repertorio internacional.

En la edición con la que celebrará sus veinte años, que se realizará del 4 al 12 de enero de 2026, el Cartagena Festival de Música propone una exploración de dos corrientes de pensamiento musical: una universalista, simbolizada en el Alma, y otra, nacionalista, que tiene como metáfora el Cuerpo.

La primera parte de la programación de esta edición propone un itinerario que parte en la música del barroco, con Johann Sebastian Bach, y avanza por creaciones de otros compositores fundamentales del canon de la música clásica, como Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven y Franz Schubert.

Luego, el festival progresa hacia las obras de compositores que usualmente se asocian con las escuelas nacionalistas, especialmente del este y el norte de Europa. A través de expresiones populares y ritmos folclóricos, estos autores plantearon una concepción musical que hacía referencia a las tradiciones de sus países.

Las obras del noruego Edvard Grieg, el ruso Piotr Ilich Tchaikovsky, Bedřich Smetana, nacido en Bohemia, y el español Isaac Albéniz alimentarán esta parte del festival.

A ellos se sumarán compositores latinoamericanos como los argentinos Carlos Guastavino y Alberto Ginastera, el cubano Ernesto Lecuona y los colombianos Adolfo Mejía y Luis Antonio Calvo, entre otros.

El XX Cartagena Festival de Música también reservará un espacio para la ópera italiana, que ha sido protagonista en ediciones recientes, con un concierto en el que se interpretarán composiciones de Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi y fragmentos de Don Giovanni, una de las óperas italianas que Mozart creó junto al libretista Lorenzo da Ponte.