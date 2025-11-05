Aspirante a la Cámara de Representantes por el Atlántico denuncia amenazas de muerte

El aspirante a la Cámara de Representantes por el Atlántico, Jaime Santamaría, denunció haber recibido una amenaza de muerte a través de un mensaje de texto.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El candidato, perteneciente al Pacto Histórico, rechazó los actos de intimidación que, según dijo, atentan contra la democracia y el libre ejercicio político.

Dijo que fue declarado él, su familia y su equipo de trabajo como objetivo militar. Igualmente, que ya las autoridades fueron alertadas sobre estas intimidaciones.

“Tiene que ver con una amenaza puntual que llegó a través de un mensaje de texto en mi celular la semana pasada, en la cual se me declara objetivo, por llamarlo objetivo militar, a mi persona, a mi familia y a mi equipo de trabajo. Ya hemos adelantado las acciones pertinentes frente a las instituciones competentes y encargadas. ya se activará el protocolo también para garantizar la seguridad. Yo creo que más allá del hecho puntual, hago un llamado importante para que de estos hechos que atentan contra la democracia, contra el corazón mismo de la democracia, donde tiene que palpitar la diferencia, las contradicciones, pero también la tolerancia y siempre elevar la discusión al intercambio de ideas. Yo creo que se debe hacer un llamado contundente para garantizar la seguridad, no solo mía, sino la del resto de la lista del Pacto Histórico y de los demás partidos”, dijo el candidato.

Santamaría recordó que Colombia atraviesa una coyuntura política compleja y mencionó el reciente asesinato del precandidato presidencial, Miguel Uribe, como ejemplo de los riesgos que enfrentan quienes participan en la contienda electoral.

El aspirante insistió en la necesidad de promover la tolerancia, el debate de ideas y la unidad política como pilares de una contienda limpia y democrática.