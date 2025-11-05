1.700 pacientes vih positivo se quedan sin atención médica por deudas de Nueva Eps

Cúcuta

Las deudas que se acumularon durante diez meses por la prestación de servicios y entrega de medicamentos a 1.700 pacientes con vih a usuarios de Nueva Eps llevaron a la IPS que los atendía a suspenderles el servicio.

La dramática situación la explicaron los afectados a Caracol Radio al advertir que su vida esta en riesgo y que por culpa de la falta de pago a la empresa hoy su condición de salud esta a la deriva.

“Nosotros no encontramos respuesta, la situación es muy grave porque ni retrovirales, ni citas médicas de control estamos en un punto muy crítico de nuestra salud, por culpa de esta EPS”.

Indicó que pese a las deudas que arrastraba la Nueva Eps, la Ips CDI mantenía la atención de manera incondicional y respondía a los tratamientos uno a uno de los usuarios que hoy se quedaron a la deriva.

Por ahora no hay respuesta de la Nueva Eps frente a esta crisis generada por las deudas que siguen asfixiando al sector salud.