Uninúñez, primera institución en Cartagena reconocida como consultorio jurídico púrpura

La Corporación Universitaria Rafael Núñez (Uninúñez) marca un nuevo hito en la historia de la educación superior en la ciudad al lograr el reconocimiento como Consultorio Jurídico Púrpura, el primero en Cartagena, un reconocimiento otorgado por el Ministerio de Justicia y del Derecho en el marco de la estrategia nacional Red Tejiendo Justicia.

Los Consultorios Jurídicos Púrpura son espacios de asesoría legal gratuita impulsados por el Ministerio de Justicia y del Derecho, diseñados para brindar atención integral, empática y con enfoque de género a mujeres y personas LGBTIQ+ víctimas de violencia. Estos consultorios, acreditados en universidades del país, se consolidan como entornos inclusivos y seguros que van más allá de la atención jurídica tradicional, integrando componentes psicosociales y pedagógicos que contribuyen a una justicia más humana y transformadora.

El reconocimiento de Uninúñez se obtuvo tras un riguroso proceso de verificación en el que se evaluó el cumplimiento de los estándares técnicos exigidos para garantizar una atención diferencial, confidencial y de alta calidad, dirigida por docentes y estudiantes del programa de Derecho, con formación en derechos humanos, equidad de género y acompañamiento psicosocial.

Para la doctora Bibiana Henríquez, Secretaria General de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, este reconocimiento representa “un paso más en el compromiso social de la institución con la defensa de los derechos humanos y la consolidación de una educación con sentido humano. Desde hace 40 años, Uninúñez ha formado profesionales con conciencia social, capaces de transformar su entorno. Hoy, con los servicios del Consultorio Jurídico Púrpura, reafirmamos nuestra misión de servir a la comunidad con calidad, empatía y justicia”.

Por su parte, la doctora Liliana Camargo, Directora del Centro de Conciliación y del Consultorio Jurídico de la sede Cartagena, destacó que este logro “es el resultado del esfuerzo conjunto de docentes, estudiantes y profesionales comprometidos con brindar atención integral a la comunidad. En nuestro consultorio juridico y centro de conciliación también están disponibles servicios gratuitos para el público en general, como conciliaciones extrajudiciales en derecho, orientación jurídica en áreas civil, laboral, penal, familiar y de derecho público, además de procesos de educación jurídica comunitaria, que fortalecen el acceso a la justicia y promueven la resolución pacífica de los conflictos”.

Este logro refleja el espíritu transformador que, desde hace cuatro décadas, caracteriza a la institución y su compromiso con una sociedad más justa, solidaria y libre de violencias.