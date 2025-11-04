Taxistas de Cúcuta en alerta por aumento de robos y ataques a conductores

Cúcuta.

El gremio de taxistas en Cúcuta se declaró en alerta ante el incremento de los hechos de inseguridad que, según denuncian, están afectando gravemente a los conductores en diferentes zonas de la ciudad.

Olga Benítez, líder del gremio, expresó su preocupación por la falta de garantías para ejercer su labor y pidió al alcalde y a las autoridades reforzar las estrategias de seguridad.

“La seguridad de nosotros está pero grave, grave, aunque haya muchos controles. Hay atentados a nuestros conductores, muchos que los roban, y varios casos ni siquiera se divulgan porque son menores, pero a un conductor le quitan 50 o 60 mil pesos, que es una platica que cuesta ganarse”, señaló.

Benítez explicó que los hechos delictivos se presentan sin horario definido, tanto en el día como en la noche.

“Sea de madrugada, a las dos de la mañana, cinco de la tarde o cuatro de la tarde, eso no tiene horario. Lo que más nos preocupa es la seguridad de todos nuestros conductores, porque ya no hay tranquilidad para trabajar”, añadió.

Los taxistas hicieron un llamado urgente a la administración municipal y a la Policía Metropolitana para que adopten medidas efectivas que garanticen la seguridad del gremio, ante el creciente número de hurtos y agresiones que, aseguran, vienen registrándose en la capital nortesantandereana.